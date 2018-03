Das Konzept auf den Kopf gestellt

Aus dem „Zunftball“ ist der „Schlossball“ geworden. Welche Veränderungen hinter der neuen Bezeichnung stecken und ob auch die Besucher anderer von der Tettnanger Zunft organisierten Bällen mit Veränderungen rechnen müssen, hat Thomas Raab, Saalchef der Zunft, im Gespräch mit Anja Reichert erläutert.

Herr Raab, statt „Zunftball“ wirbt die Narrenzunft in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem „Schlossball“. Warum diese neue Bezeichnung?

Viele haben, wenn wir vom „Zunftball“ gesprochen haben, gedacht, dass es sich dabei um einen Ball von der Zunft für Zunftmitglieder handelt. Aber das ist falsch: Die Narrenzunft veranstaltet diesen Ball für die Öffentlichkeit. Um Unklarheiten damit beiseite zu räumen, haben wir uns für die Bezeichnung „Schlossball“ entschieden – natürlich auch mit dem Gedanken, dass wenn wir schon ein so schönes Schloss haben, es auch für so etwas nutzen sollten.

Neuer Name, neues Konzept? Oder bleibt alles beim Alten?

Wir haben das Konzept des Balls – im Vergleich zu den Vorjahren – komplett auf den Kopf gestellt. Bisher stand das Programm im Vordergrund, dem ist nicht mehr so. Zwar bleibt es ein Programmball und es wird auch ein Programm geben, aber das ist nur ein einzelner Punkt von vielen. Wir haben – gemäß dem Motto – eine „Speakers Corner“, sprich Kleinkunstbühne, wo von der Percussion- bis zur Zaubershow vieles zu erwarten ist. Im Rittersaal treten, wenn die Band ihre Pausen macht, Tanzgruppen auf. Ansonsten haben wir Musik und Gäste, die generationsübergreifend zum Feiern einladen: Wir haben im Rittersaal die Band „Sir Price“, die gegen später zur Karaokeband wird, die „Aichers“ laden in einem bestuhlten Raum zur Ziehorgelmusik, und, Fanfarenzug und Stadtkapelle ziehen durch die Gänge. Außerdem haben wir bei den Bars aufgerüstet: Es gibt dieses Jahr drei Bars mit Fotobox und mehr.

Warum braucht es dieses neue Konzept?

Den Ball könnte man als „Erlebnis-event“ bezeichnen – oder eben als einen schönen Fasnetsball. Natürlich haben auch wir das Problem, dass wir in Konkurrenz mit anderen Veranstaltungen treten müssen. Da verliert man manchmal auch aus den Augen, wo man eigentlich herkommt. Die Fasnet ist aber etwas ganz Ursprüngliches, mit dem Programm und der Kleinkunst einerseits und andererseits dem, ich sage mal, „Sich-auf-irgendwelchen-Gängen-Rumtreiben“ und dabei die Musik genießen, in Grüppchen zusammenstehen und Witze machen. Meine Idee war es, nach fünf Jahren ein neues Ballkonzept zu präsentieren. Dabei haben wir den Zunftrat entscheiden lassen. Bei der Umfrage kam das raus, was die Fasnet auch ausmacht: Der Wunsch nach Kleinkunst, aber ohne starres Bühnenprogramm und die Freiheit selbst entscheiden zu können, wann man tanzt und ein Programm verfolgt.

Kein Bühnenprogramm, dafür aber ein festes Motto?

Seit wir den Ball im Schloss machen, haben wir gesehen dass der Tettnanger an sich und besonders der, der dort hingeht sich gerne verkleidet und teilweise auch sehr aufwendige Kostüme hat. Dementsprechend war uns klar: wir machen einen Mottoball. Nach der ganzen Brexit-Debatte stand dann auch das Thema „Great Britain“ bald fest. Wir glauben, dass es ein sehr gutes und dankbares Motto ist, weil es auch sehr viele Möglichkeiten bietet: vom Jockey bis zur Queen und Mary Poppins ist eigentlich alles möglich.

Ist auch bei anderen Saalveranstaltungen mit Veränderungen zu rechnen?

Nein. Seine bislang größte Veränderung erlebte der Weiberball als er von der Stadthalle in die Turnhalle an der Weinstraße zog. In seiner jetzigen Form wird der Ball – auch mit Ü21 – sehr gut angenommen. Daher belassen wir ihn auch so. Ein Ball bei dem wir uns eigentlich nie große sorgen oder Gedanken machen mussten, ist der Kinderball: er hat seit Jahrzehnten nicht verändert und das ist auch gut so. Einmalig hatten wir aus Platzgründen, weil er in der Aula stattfand, einen Kartenvorverkauf. Da er aber nun zum wiederholten Mal wieder in der Stadthalle stattfindet, wird es keinen Kartenverkauf und genügend Platz für alle geben.

Der Vorverkauf für die Saalveranstaltungen läuft – beim „Schlossball“ allerdings nur noch bis zum 5. Februar. Der Preis für Eintritt, Programm, Essen und Getränke liegt bei 44 Euro. Außerdem gibt es auch etwas zu gewinnen: Um 24 Uhr wird das beste Einzel- und Gruppenkostüm prämiert. Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein von Reisewelt Montfort im Wert von 300 Euro für das beste Einzelkostüm und eine Bierkulinarische Führung für zehn Personen im Hopfengut No20 im Wert von 450 Euro für die beste Gruppe. Weitere Infos zum Schlossball unter www.schlossball-tt.de und zu allen anderen Veranstaltungen der Zunft unter www.narrenzunft-tettnang.de.