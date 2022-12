Das KiTT will sein Angebot ausweiten und sucht dafür weitere Helfer

135 Vorstellungen mit 2892 Besuchern bis Ende Oktober: Ein Jahr nach seiner Gründung und ein halbes Jahr nach Wiedereröffnung des KiTT legt der Verein KiTT – Kino und Kleinkunst in Tettnang in einer Pressemitteilung beachtliche Zahlen vor. Die Zahl der Mitglieder ist innerhalb von zwölf Monaten auf 75 angewachsen. Um im KiTT mittelfristig noch mehr Spieltage anbieten zu können, sucht der Verein nun aber noch weitere Helferinnen und Helfer.

Ein Jahr und acht Monate nachdem der vermeintlich letzte Vorhang gefallen war, feierte das KiTT Anfang Mai 2022 seine Wiedereröffnung. Möglich machte es der im November 2021 gegründete Verein KiTT – Kino und Kleinkunst in Tettnang.

Mit Unterstützung durch zahlreiche Spender und Sponsoren und nicht zuletzt durch die Stadt Tettnang. Ein engagiertes Team aus ehrenamtlichen Helfern sorgt seither dafür, dass zunächst an zwei und mittlerweile an drei Tagen pro Woche wieder Filme im KiTT gezeigt werden können. Darüber hinaus wird einmal im Monat auch Kleinkunst präsentiert.

Gleich die erste Kleinkunstveranstaltung ist ausverkauft

Gleich die erste Kleinkunstveranstaltung mit Ingrid Koch war ausverkauft, ein Highlight war auch der Besuch des bekannten Schauspielers Hannes Jaenicke im komplett gefüllten Saal.

„Mehrere erfolgreiche Kooperationsveranstaltungen mit anderen Vereinen, Organisationen und Institutionen zeigen zudem, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, das KiTT als Ort zu etablieren, der Menschen aus Tettnang und der Region zusammenbringt“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Zum umsehen, in das Bild klicken und die Maus bewegen. Um zum nächsten Bild zu gelangen, einfach auf die Pfeile klicken. Fotos: Marcus Fey

„Wir haben die Ziele, die wir uns vor der Wiedereröffnung gesetzt haben, mehr als erfüllt“, stellte Vorsitzender Matthias Brugger in der Mitgliederversammlung des Vereins am vergangenen Sonntag erfreut fest.

Das gelte sowohl für die gute finanzielle Lage des Vereins als auch für das erfolgreiche Programm im KiTT, das bei den Tettnanger Bürgerinnen und Bürgern großen Anklang finde. Sein Dank galt allen Ehrenamtlichen, ohne die der Spielbetrieb gar nicht möglich gewesen sei.

Verein strebt vier Spieltage pro Woche an

Die weiteren Ziele des Vereins bleiben auch im zweiten Jahr seines Bestehens ambitioniert. Um das Angebot mittelfristig auf vier Spieltage pro Woche ausweiten zu können, sucht der KiTT-Verein nun noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Betrieb.

Für die Kasse und den Kiosk, aber auch für die Vorführtechnik. Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. Wer Interesse hat, bekommt zunächst eine allgemeine Einführung ins KiTT und danach die für den fraglichen Bereich erforderlichen Schulungen.

Allein ins kalte Wasser geschmissen werden neue Helfer nicht, sondern im Betrieb von bereits erfahrenen Vereinsmitgliedern so lange und so oft eingelernt und begleitet, bis sie sich selbst sicher genug fühlen, eine Schicht alleine zu übernehmen.

Wechsel im Vorstand

Eine Schicht dauert – je nach Tätigkeitsbereich – immer so lange wie der Film plus etwa 45 bis 75 Minuten. „Um Routine zu bekommen, ist es sinnvoll, Doppelschichten zu machen. Am besten alle drei Schichten an einem Spieltag hintereinander, da man dann den Start und auch das Ende mitbekommt – vom Aufschließen bis Abschließen“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Wer sich im Betrieb als Helferin oder Helfer engagieren möchte, sollte etwa zwei bis drei Schichten pro Monat übernehmen. Mehr sind natürlich immer möglich.

Aus dem Vorstand verabschiedet: Renate Schwan. (Foto: Kerstin Mommsen)

Seit der Mitgliederversammlung am Sonntag hat der Verein KiTT - Kino und Kleinkunst in Tettnang einen neuen Vorstand. Renate Schwan und Kevin Anweiler traten aus persönlichen Gründen von ihren Ämtern als stellvertretende Vorsitzende zurück, neu gewählt wurden Wolfgang Striegel und Joerg Hermann. In ihrem Amt als Kassiererin bestätigt wurde Laura Kugel. Sabine Hegner wird künftig als Beisitzerin den Vorstand unterstützen.

Neben ehrenamtlichen Helfer werden im KiTT künftig auch fest angestellte Kräfte tätig sein. Warum es ohne sie nicht möglich wäre.