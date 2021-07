Das Kinderhaus von Vaude in Tettnang gibt es seit 20 Jahren

Vor 20 Jahren ist das VAUDE Kinderhaus, das heute in Kooperation mit der Stadt Tettnang betrieben wird, gegründet worden. Wie das Tettnanger Unternehmen berichtete, feierten Kinder, Erzieherinnen, Geschäftsführerin Antje von Dewitz und Bürgermeister Bruno Walter das Jubiläum am Freitag im Garten des Kinderhauses.

Noch bevor an einen gesetzlich verankerten Kindergartenplatzanspruch gedacht wurde, legte Vaude laut Pressemitteilung mit dem Kinderhaus als Vorreiter bereits im Jahr 2001 den Grundstein für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere – und engagiert sich damit auch für die Chancengleichheit von Frauen und Männern. Denn davon sei die Gesellschaft auch heute noch weit entfernt, so die Pressemitteilung.

Die betriebliche Kinderbetreuung verbunden mit der Förderung flexibler Arbeitszeitmodelle haben sicherlich dazu beigetragen, dass die Quote der weiblichen Führungskräfte bei Vaude heute bei 44 Prozent liegt, so die Pressemitteilung Geschäftsführerin Antje von Dewitz, deren vier Kindern auch alle im VAUDE Kinderhaus betreut wurden, ist überzeugt: „Wir brauchen kompetente Frauen und diverse Teams, um nachhaltige, innovative und zukunftsfähige Lösungen entwickeln zu können und erfolgreich zu sein.“

Vor 20 Jahren, als das Vaude Kinderhaus ins Leben gerufen wurde, war es für Unternehmen noch äußerst ungewöhnlich sich um das Thema Kinderbetreuung zu kümmern, so das Unternehmen in der Pressemitteilung. Damals war das Betreuungsangebot der Kommunen, insbesondere in ländlichen Gegenden auf dem Land, unzureichend und wenig arbeitnehmerfreundlich.

„Vaude leistet mit der Eröffnung und dem Betrieb ihres Kinderhauses in Kooperation mit der Stadt Tettnang einen wichtigen Beitrag, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Familien in unserer Stadt und unserer Ortschaft ein umfassendes Betreuungsangebot anbieten zu können“, sagt Bürgermeister Bruno Walter.

Doch nicht nur Familien, deren Eltern bei Vaude arbeiten, profitieren vom betrieblichen Kinderbetreuungsangebot in Kooperation mit der Stadt Tettnang. Von aktuell 26 Kindern im Krippen-, Kindergarten- und Grundschulalter, werden derzeit auch zehn externe Kinder betreut. Seit 2001 wurden im VAUDE Kinderhaus über 730 Kinder betreut.

Von der Wirtschaft wurde das Kinderhaus mehrfach ausgezeichnet. 2001 mit dem Wirtschaftspreis „Freiheit und Verantwortung“ vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, 2005 beim Bundeswettbewerb „Erfolgsfaktor Familie“ oder 2013 vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und dem Landesfamilienrat Baden-Württemberg als „Familienbewusstes Unternehmen“.