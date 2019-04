„Das ist ihm alles sackpeinlich“

Mit einem Denkzettel ist ein junger Angeklagter vor dem Tettnanger Amtsgericht am Mittwoch davongekommen: Gegen eine Geldauflage von 450 Euro wurde das Verfahren wegen des Besitzes und der Verbreitung von kinderpornografischen Dateien eingestellt.

„Es gibt weitaus schlimmere Dinge im Bereich der Kinderpornografie, aber lustig, egal aus welchem Grund, finde ich das nicht“, fasste Richter Martin Hussels gegen Ende der Verhandlung zusammen. Zwei Videos hatte der unsicher und schüchtern wirkende 20-Jährige auf der Anklagebank Ende Januar des vergangenen Jahres an eine WhatsApp-Gruppe geschickt - in beiden Filmsequenzen tanzt jeweils ein etwa zehnjähriges Mädchen im Badeanzug beziehungsweise ein Junge in Badehose zu Musik und zieht sich aus.

„Ich habe das Video am Tag zuvor bekommen und fand das den nächsten Tag noch witzig, sodass ich es an die Gruppe verschickt hab“, berichtete der Angeklagte aus Kressbronn. Vor allem die Musik, „richtig blöde Musik wie aus einem Comicfilm“, habe er zusammen mit den Bewegungen der Kinder lustig gefunden. „Angetörnt hat mich das gar nicht, ich hab mir zu dem Zeitpunkt auch überhaupt keine Gedanken gemacht wegen Kinderpornografie“, versicherte der 20-Jährige, der bislang in keinster Weise strafrechtlich in Erscheinung getreten war.

Der junge Mann absolviert derzeit eine Ausbildung und wohnt bei seinen Eltern, berichtete die Jugendgerichtshelferin. Er wirke „unsicher und unselbstständig“, sei zudem sehr von seinen Eltern, zu denen er ein enges Verhältnis habe, abhängig. „Seine Mutter organisiert viel“, so die Fachfrau – und auch der Angeklagte berichtete, dass es die Idee der Mutter war, sowohl den Führerschein als auch die Ausbildung anzugehen.

„Aber warum wurden denn ausgerechnet an Sie diese Videos verschickt?“, wollte Richter Martin Hussels wissen. „Keine Ahnung“, so die Antwort des Angeklagten mit leicht rotem Kopf. Ihm sprang schließlich sein Verteidiger bei: „Diese Sache zeigt, wie schnell man sich heutzutage Scheiß auf seinem Handy einfangen kann.“ Es seien keine weiteren kinderpornografische Dateien auf dem Handy seines Mandanten gefunden worden, außerdem habe dieser die besagten Videos nicht auf der Festplatte gespeichert, sondern nur für etwa vier Wochen im Chatverlauf von WhatsApp „aufbewahrt“. „Hier wäre eine Einstellung des Verfahrens dringendst geboten. Das ist ihm alles sackpeinlich“, so Rechtsanwalt Gerd Pokrop, der von „Sekundenversagen“ seines Schützlings sprach.

Dem Vorschlag stimmten Staatsanwaltschaft und Richter Martin Hussels zu, der das Verfahren mit einer Geldauflage von 450 Euro an den Häfler Kinderschutzbund einstellte. „Sonst zieh ich Ihnen die Ohren lang, wenn Sie deshalb hier nochmal sitzen“, sprach Martin Hussels dem jungen Mann abschließend deutlich ins Gewissen.