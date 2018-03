Das Internet stellt Händler vor Herausforderung

Einzelhändler in Tettnang mussten in letzter Zeit einiges einstecken. Durch den Umbau der Karlstraße war der Zugang zu den Geschäften lange Zeit beschränkt. Kaum ist die Straße fertig, bemängeln die Händler, dass es zu wenig Parkplätze für ihre Kunden gibt. Und noch etwas macht ihnen zu schaffen: Die Konkurrenz durch den Online-Handel wird besonders für kleinere Geschäfte immer größer.

Im vergangenen Jahr konnte der Einzelhandel in Deutschland seinen Umsatz zum achten Mal in Folge steigern. Der Handelsverband Deutschland rechnet angesichts der positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch für das Jahr 2018 mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Ein großer Faktor dabei ist allerdings der Online-Handel. Während größere Händler das Internet nutzen, um ihre Waren online anzubieten, ist das Internet für kleinere eine echte Herausforderung. Viele Einzelhändler in Tettnang haben schon auf das veränderte Einkaufsverhalten der Menschen reagiert und kümmern sich regelmäßig um ihren Internetauftritt. Andere dagegen tun sich damit schwer.

„Das hat auch viel mit Generationen zu tun. Für Jüngere ist das Internet der Alltag. Für Ältere ist das aber nicht so einfach, es ist zeitaufwändig und kommt zu ihrem normalen Tagesgeschäft dazu“, sagt die Stadtmarketingbeauftragte Martina Weishaupt. Viele Inhaber hätten nicht die Zeit, Online-Handel zu betreiben. „Wir sind deshalb schon in Gesprächen, wie wir eine Handelsplattform oder etwas ähnliches für die Tettnanger Einzelhändler aufbauen könnten“, sagt Weishaupt.

Ein großes Problem des Online-Handels sei es, dass sich viele Kunden im Laden beraten ließen und die Ware dann im Internet bestellten. „Das geht gar nicht“, findet Weishaupt. „Und dabei ist es im Internet nicht mal unbedingt günstiger. Vor allem wenn man den Aufwand bedenkt, ein Paket wieder zurückzuschicken.“

Attraktive Innenstadt

Weishaupt setzt daher darauf, die Stadt für Kunden attraktiv zu gestalten, sodass sie ein Einkaufserlebnis in der Stadt dem Online-Shopping vorziehen. Einerseits sei das schon durch den Umbau der Karlstraße passiert, andererseits auch mit Aktionen wie der Osteraktion oder dem verkaufsoffenen Sonntag am 6. Mai.

„Eine gesunde Stadt kann nur punkten, wenn die Bedürfnisse der Kunden zufriedengestellt werden“, meint sie. Dazu gehöre, dass Kunden zentrumsnah parken oder sich zwischendurch vor einem Café ausruhen könnten, und dass die Schaufenster wie auch die Straßen attraktiv gestaltet seien. „Der Online-Handel ist nun mal da, ob wir das gut finden oder nicht. Wir müssen lernen, damit umzugehen und ihn für uns zu nutzen“, sagt Weishaupt.

Elisabeth Aich vom „Schuhhaus Jung“

„Am Schuhandel geht das Online-Shopping nicht spurlos vorüber“, sagt Elisabeth Aich, Inhaberin vom Schuhhaus Jung. Dennoch sieht sie das Internet als große Bereicherung. „Wir nutzen die Möglichkeiten, die das Internet bietet.“ Der Laden sei im Netz sehr präsent, erreiche viele Kunden über die sozialen Netzwerke. In dem Bereich sei das Schuhhaus Vorbild für viele Geschäfte in der Region, sagt Aich. „Wenn ein Kunde im Internet einen bestimmten Schuh sucht und dann über die Suchmaschine erfährt, dass wir das Modell bei uns stehen haben, schaut er einfach kurz vorbei. Das ist für viele unkomplizierter, als sich fünf Paar zum Anprobieren heimschicken zu lassen.“ Auch auf den Service der fachlich qualifizierten Mitarbeiter würden die meisten Kunden nicht verzichten wollen. Den gebe es nur im Laden. (bre)

Getraud Schmieder und Martina Schmieder-Aich von „Herrenmode Schmieder“

„Das Internet ist der Totengräber der Einzelhändler“, findet Gertraud Schmieder von Herrenmode Schmieder. Ihre Tochter Martina Schmieder-Aich stimmt ihr dabei zu. „Wir beraten oft Kunden, die sich die Ware dann im Internet bestellen. Da muss ein Umdenken bei den Menschen stattfinden“, sagt sie. Einen Internetauftritt haben die beiden Inhaberinnen nicht. „Das würde sich nicht lohnen, unsere Kunden sind meistens ältere Menschen“, sagt Gertraud Schmieder. Gegenüber dem Online-Handel hätten sie einen entscheidenden Vorteil: „Wir führen auch Größen, die man im Internet nicht bestellen kann“, erklärt Gertraud Schmieder. „Viele Händler finden keinen Nachfolger, weil durch das Internet eine zu große Konkurrenz ist. Dabei ist es schön, einen eigenen Laden zu führen“, sagt Martina Schmieder-Aich. (hb)

Cosima Kehle, Leiterin der Stadtbücherei Tettnang

„Sicher ist das Internet eine Herausforderung. Aber es bringt viele Vorteile mit sich“, meint Cosima Kehle, die Leiterin der Stadtbücherei Tettnang. Zwar sei es heutzutage nicht mehr so, dass die Menschen viel in Büchern nachschlagen. Dafür eröffnen sich aber neue Möglichkeiten: „Inzwischen kommen auch viele Leute zu uns, die Zuhause keinen Drucker mehr haben. Hier haben wir aber einen“, sagt Kehle. „Außerdem läuft unsere Onleihe richtig gut. Das ist ein toller Service, der seit drei Jahren enorm ansteigt.“ Außerdem kümmert die Bücherei sich um die Frage, wann welches Medium das richtige ist und bietet dazu Kurse für Schulklassen an. „Wir haben den Anspruch, Nutzen zu stiften, wo es geht. Das Internet führt zu einem Wandel und wir wandeln uns mit. Wir stellen uns den neuen Aufgaben“, sagt Kehle. (hb)

Jürgen Niedermaier von der „Reisewelt Montfort“

Jürgen Niedermaier von der Reisewelt Montfort empfindet das Internet insgesamt als Segen für sein Geschäft. „Unsere Kunden sind nicht abhängig davon, persönlich vorbeikommen zu können. Ihre Anliegen lassen sich auch per Internet regeln“, sagt er. Das Reisebüro habe Dank der Internetpräsenz das Einzugsgebiet ihrer Kundschaft erweitern können. Mittlerweile gebe es auch vermehrt Kundschaft aus dem Ausland. Aber Niedermaier kennt auch die Schattenseiten: „Natürlich sind die Großanbieter im Netz eine große Konkurrenz, die zudem unseriöse und intransparente Angebote machen“, räumt er ein. Auch fielen die kleinen und einfachen Aufträge weg, da die Kunden solche am Computer häufig selbst buchen könnten. Deshalb setze das Unternehmen auf die Möglichkeit, selbst im Internet so präsent wie möglich zu sein. (bre)