Das Hegnacher Mittelfeld ist zu dominant

Zum ersten Heimspiel der Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang hat sich am Sonntag kein Geringerer als der SV Hegnach angesagt. Am Ende wurde der Vorjahres-Vizemeister seiner Favoritenrolle gerecht und ließ mit 3:0 der Mannschaft des TSV-Trainergespanns Alexander Haag/Andreas Konrad letztlich nicht den Hauch einer Chance. Ausschlaggebend für die Niederlage der Heimmannschaft war die Offensivstärke der Gäste, gespeist aus einer starken Mittelfeldreihe.

Hier traten die Hegnacherinnen, kadermäßig gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, mit einer kompakten Achse an Spielerinnen an, die die Tettnangerinnen an der Mittellinie oft wirkungsvoll zu stören wusste – und sich nach Möglichkeit selbst ins Angriffsspiel einschaltete. Maike Bendfeld und Lena Marie Waldenmaier waren hier zur Stelle. Vor allem Gillian Castor auf der linken Seite war dabei kaum zu bremsen. Schnell, zielstrebig und ballgewandt vernaschte sie ein ums andere Mal ihre Gegenspielerinnen. „Wir kamen zwar gut ins Spiel, haben später jedoch nicht mehr als Team agiert“, befand TSV-Coach Haag rückblickend. Der Bruch im Spiel der Heimmannschaft wurde nach etwa 20 Minuten offenbar, nachdem TSV-Stürmerin Marlene Friedel einmal durch war und nur um den Bruchteil einer Sekunde langsamer am Ball als die herauseilende Hegnacher Torhüterin Anke Langwisch war.

Die Gästeführung bahnte sich bereits in der Anfangsphase an: Nach drei Minuten tauchte Castor gefährlich im Tettnanger Strafraum auf, ihr Pass in der Mitte fand jedoch keine Mitspielerin. Eine Minute später stand Aline Böhringer frei vor der sehr aufmerksamen TSV-Keeperin Ann-Cathrin Maurer, der Ball zischte knapp am Pfosten vorbei. Maurer war es auch, die den von Simon Prunkl getretenen Freistoßball an die Latte lenkte (18.).

Auf die Siegerstraße brachte Hegnach letztlich ein Doppelschlag nach etwa einer halben Stunde: Ein Pass von der Seitenlinie erreichte Milntret Sarafis, die den Ball an Maurer vorbei zum 1:0 spitzelte. Hier sah die Tettnanger Innenverteidigung, die nicht energisch genug die Hegnacher Stürmerin stellte, alles andere als gut aus. Keine fünf Minuten später passte Bendfeld herrlich in den Lauf von Böhringer, die im Eins-gegen-eins ungefährdet einschob. Kurz nach dem Seitenwechsel vollendete Böhringer ein Zuspiel zum 3:0-Endstand.

Zwar versuchte das TSV-Trainerduo alles, brachte Sandra Trautwein nach der Pause für Friedel, womit etwas mehr Schwung in die Offensive einkehrte. Gegen einen der Titelfavoriten war das jedoch zu wenig. „Das sind sehr schnelle und versierte Spielerinnen“, lobte TSV-Abteilungsleiterin Karin Rasch-Boos den Gegner.