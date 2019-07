„Das fliegende Klassenzimmer“ kommt beim Publikum gut an

„Grandios, fantastisch, berührend, umwerfend“: So lauteten einige Kommentare nach den Aufführungen des Singspiels „Das fliegende Klassenzimmer“, das die Schillerschule Tettnang im Rahmen des Montfortfestes aufgeführt hat. Einer Generalprobe mit dem Besuch der Kinder der Manzenbergrundschule und der Grundschule Kau folgten zwei Aufführungen für die gesamte Bevölkerung von Tettnang.

Viele Eltern, Großeltern und Geschwister kamen zu beiden Vorstellungen am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli. in den voll besetzten Innenhof des Neuen Schlosses in Tettnang, teilt die Schule mit. Das Publikum war angetan von den Gesängen und Soli des Schillerschulchors, den Kostümen und Tänzen aus dem Orient, Holland, den USA, Puerto Rico, dem Südpol, Japan, Afrika und Österreich. Und selbstredend vom Schauspiel der Zeppelin-Besatzung der „Schill-Air“.

Zurück von der „Weltreise“

Gerne kehrten die Schüler nach ihrer „Weltreise“ wieder in die Schillerschule zurück, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Schüler genossen sichtlich die tollen Aufführungen und die Bühnenerfahrung. Elke Sorg habe von Anfang an die Organisation zu dem Singspiel in der Hand gehabt. Unterstützt wurde sie durch das Kollegium der Schillerschule, das, wie die Schule schreibt, „in toller Zusammenarbeit viele Überstunden abgeleistet hat, um Kostüme zu schneidern, Kulissen zu gestalten und vor allem Tänze einzuüben“. Auch viele Eltern halfen bei der Vorbereitungen.

Auch die Montfortfestkommission, der Schlossverwalter, der Bauhof und die Firma Grimm verhalfen zum reibungslosen Ablauf des Singspiels, heißt es weiter.