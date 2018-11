Das erste „Narri Narro“ erschallt am Schussenstrand

Zunftmeister Berthold Sommerfeld eröffnete schon am Morgen des 11.11. pünktlich um 11.11 Uhr die Fasnet 2019. Aus der bis auf den letzten Platz gefüllte Zunftstube in Kehlen schallte erstmals wieder das lange ersehnte „Narri Narro“ am Schussenstrand entlang. Das Kehlener Narrenlied ertönte und mit den ersten Schunkelrunden starteten die Narren, jung und alt, gemeinsam in die Fasnet 2019

Später am Abend traf sich die gesamte Narrenschar dann im Gemeindehaus St. Maria in Meckenbeuren, um die Fasnet in gewohnter Weise willkommen zu heißen, die Kehlener Masken wieder zu erwecken und in ihre Pflicht zu rufen. Hier war man dann doch froh, dass der Schussenbole von seinen Gurkennarren, Hölzlegeistern und Schussenklepfern wieder rechtzeitig in der Schussen entdeckt wurde und schließlich heraufstieg, um eine weitere Fasnet in vollen Zügen zu genießen. Hermann Marte und sein Maskentanzensemble lieferten eine akrobatische Maskenerweckung ab.

Natürlich standen wie jedes Jahr auch viele Ehrungen auf dem Programm. So wurden die Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften und für ihr besonderes Engagement im Verein geehrt. Das passende Rahmenprogramm mit Showeinlagen lieferte die Vorstandschaft mit Unterstützung der Gruppenführer und unserer Kehlener Garde.

Die Kindertanzgruppe „Die Frazengarde“ sucht derweil noch Verstärkung. Der Narrennachwuchs ab vier Jahren ist deshalb herzlich eingeladen mitzumachen. ansprechpartnerin im Verein ist Katharina Gessler .