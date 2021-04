„Das beste Essen für Kleinkinder - von der Babykost zum Familientisch“ heißt der etwa 90-minütige Online-Vortrag (über Zoom) von BeKi-Referentin Ulrike Maier am Dienstag, 27. April, ab 9.30 Uhr. Veranstalter ist der Familientreff Tettnang, die Teilnahme ist kostenlos.

Interessiert sich das Kleinkind langsam für „richtiges Essen“, so beginnt für Kind und Familie eine spannende Zeit, heißt es in der Ankündigung. Selbst essen und trinken lernen, Lebensmittel mit allen Sinnen genießen, gemeinsame Mahlzeiten kennenlernen und in der Küche mithelfen sei „eine Zeit mit schönen und zugleich auch neuen Herausforderungen für Kind und Eltern“.

Im Web-Seminar gibt Ulrike Maier, Referentin der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi), praktische Anregungen und alltagsnahe Tipps, die den Übergang von der Babykost zum Familientisch erleichtern. Darüber hinaus zeigt sie die vielfältigen Fördermöglichkeiten und Erfahrungen, die das Thema Essen und Trinken für das Kind bietet. „Essen am Familientisch“ ist ein spannendes und lohnendes Abenteuer für alle.