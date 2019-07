Das Beste aus 50 Jahren Tennisverein

In der Galerie sind die schönsten Eindrücke vom blauen Teppich und vom Fest zu sehen.

KEHLEN – Erster Aufschlag um 11 Uhr: Wie Prominente werden 180 Ehrengäste beim Gang über den – in diesem Fall blauen – Teppich begrüßt. Der Tennisverein Meckenbeuren-Kehlen (TCMK) lädt zum 50 jährigen Jubiläum die „Best of 5o“ zu einem besonderen Fest in fünf Sätzen. 180 Funktionäre, Mannschaftsspieler, Club- und Ortsmeister und viele engagierte Mitglieder spazieren über den Teppich und sind vom Programm restlos begeistert.

Das sechsköpfige Organisationsteam aus Alfred (Ale) Auchter, Oliver Dunger, Peter Sauter, Gerhard (Gerry) Schwarz, Frieder Vögele und Ulf Wallisch hat sich eine Menge einfallen lassen. „Wir wollten die alten Zeiten wieder aufleben lassen und haben tagelang im Fundus gewühlt“, erzählt Gerhard (Gerry) Schwarz. Satz eins in diesem Spiel: Ein Weißwurstfrühstück mit Musik von den Herz-Schmerz-Symphonikern unter der Leitung von Eugen Schmidberger.

Viele Ehrengäste stehen heute nicht mehr aktiv auf dem Platz, aber sie erinnern sich gern an spannende Wettkämpfe, bei denen die Senioren unter Frieder Vögele von der Oberliga in die Bezirksliega aufstiegen, an die Jugendlager, die Peter Sauter viele Jahre lang am Ilmensee und am Argensee organisierte. Oder an die teure Vase, die einmal nach einem Vorstandstreffen zu Bruch ging. „Weißt du noch?“ Bei Weißwurst und Musik werden viele sportliche Erinnerungen und lustige Anekdoten ausgetauscht.

„Klein gegen Groß“

Die Organisatoren – übrigens die gleichen wie beim 25-jährigen Jubiläum – haben alte Fotos herausgesucht und wieder ins Progamm genommen, was schon vor Jahrzehnten Spaß machte. Im zweiten Satz geht es dann auch ums „Würfeln, Nageln und Zwicken um Schneemaus und Co“ um Spiele von früher. Beim Fest im Tennisclub darf natürlich als Satz drei das Tennismatch nicht fehlen.

Den Wettkampf „Klein gegen groß“ entscheidet die Jugend klar für sich und gewinnt vier Partien. „Normalerweise hätte ich ja nicht verloren“: Mit diesem Satz beginne manche Tenniserinnerung, weiß Frieder Vögele. Eine davon lassen die Veranstalter wieder aufleben. Er gibt Revanche für das vor 25 Jahren verlorene Tennisdoppel. Ulf Wallisch und Oliver Dunger vom Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen treffen auf Martin Feyen und Micki Eberhardt, erfolgreiche Tenniscracks aus der Region. Angefeuert vom fachkundigen Publikum parieren Wallisch und Dunger harte Aufschläge ihrer Kontrahenten mit gekonnte platzierten Gegenschlägen. Letztendlich müssen Wallisch und Dunger sich aber doch geschlagen geben. „Drei zu eins Match Tiebreak“ fasst ein Zuschauer das Ergebnis zusammen. Satz vier: „Schnecke grillt mal wieder“ weckt bei vielen Besuchern Erinnerungen, die das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Sie wissen: Erwin Schlechter und sein Team servieren Leckeres vom Grill. Musikalisch ausklingen, lässt Manfred Hering das Fest. Satz fünf: Manne am Klavier“.