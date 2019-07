Das Argental tafelt mittelalterlich auf der Gießenbrücke – mit Rockmusik

Ein großes Ritteressen mit Rockmusik gibt es im Rahmen der Heimattage Argental am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr auf der Gießenbrücke – also direkt über der Argen, an einer Stelle, die in den letzten Jahrhunderten immer wieder im Fokus der Geschichte gestanden hat. Die Brücke wird für den Verkehr gesperrt. Den Vorverkauf gibt es im Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf an zwei Terminen: am Donnerstag, 11. Juli, von 18 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 11 Uhr. Der Preis pro Person beträgt 55 Euro zuzüglich Getränke. Neben der mittelalterlichen Tafel spielt die Rockband Mallet auf. Der Reinerlös geht an die Kinderstiftung Bodensee für „Kinder ohne Heimat“. Es kochen die Hafenfestwirte aus Langenargen, die Bewirtung übernimmt der DGH-Verein aus Oberdorf. Gäste sind eingeladen, sich mittelalterlich zu kleiden, bei schlechtem Wetter wird im Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf getafelt.