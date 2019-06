Das Argental feiert ausgiebig wie einfallsreich

Vier Tage Peter- und Paul-Fest anlässlich der 1250-Jahrfeier: Eröffnet hat die viertägigen Feierlichkeiten am Freitag Kanonier Eduard Sauter mit einem Kanonenschuss. Auch am Samstag beim großen Zapfenstreich am Sportplatz kamen seine Kanone und er mehrfach zum Einsatz. Eine beachtliche Menge an Zuschauern wollte sich das ebenso traditionelle wie farbenfrohe Ereignis nicht entgehen lassen.

Prominente Gäste waren die Schirmherrin der Heimattage und Tettnanger Ehrenbürgerin Verena Bentele sowie Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel. Sie reihten sich in die Ehrenformation ein. Bürgerwehr-Vorsitzender Roland Mair begrüßte die Gäste, Wehren (darunter: Georg Bacher als stellvertretender Landeskommandant) und das Publikum. Gut gefüllt war der Sportplatz der SG Argental, denn an der linken und rechten Seite hatten auch die Gastbürgerwehren aus Amtzell und Waldburg Aufstellung genommen.

Zentral aufgestellt waren in Paradeuniform der Spielmannszug unter Leitung von Tambourmajor Thomas Günthör, die Musikkapelle Laimnau mit Dirigent Simon Heimpel sowie die Einheiten der Bürgerwehr inklusive Nachwuchs. Das strenge Zeremoniell mit Musikabfolge, Exerzieren und Salutschüssen wurde unter der Leitung von Ulrich Hertnagel militärisch und musikalisch exakt und feierlich durchgeführt.

Trotz schwieriger Bedingungen für die Uniformträger, die bei mehr als 30 Grad Hitze tapfer durchhielten, ging es dann zum Festzelt. Dort gab es noch eine kurze Aufstellung, und ein weiteres Mal wurde Salut geschossen. Dann fanden sich alle Generationen gemeinsam ein – und glichen den Flüssigkeitshaushalt aus. Kontrastprogramm gab es im Festzelt mit der „VIP’S-Partyband“, der man die Wasenerfahrung anmerkte. Sie starteten erst mit „We Will Rock You“, um dann mit einem Programm von Festzelthits und Schlagern das Publikum in Uniform, Lederhosen oder Dirndl mitzureißen.

Den Sonntag eröffnete der Festgottesdienst mit Pfarrer Anand. Gestärkt von Frühschoppen und anderer Festbewirtung im Zelt nahmen die Laimnauer und ihre Gäste aus dem Argental und der Umgebung dann den Umzugsweg in Angriff. 24 bunt und festlich geschmückte Gruppen, Mottowagen und Festkutschen zogen durch den Ort. Mit dabei waren Blutreiter und Traktorfreunde, Fanfarenzug und Musikkapellen, Feuerwehr, Narrenzunft und Historiengruppen, Hopfen- und Apfelkönigin sowie Abordnungen von Schulen und Kindergärten.

Unter Begleitung der verschiedenen Kapellen zogen sie munter durch den Ort. Moderiert in der Mitte des Umzugsweges hat Markus Witzemann, der bemerkte: „Anders als beim Fasnets-Umzug wäre ein Schirm tatsächlich nicht schlecht gewesen.“ So hielten sich denn auch die Zuschauer, die sich in der Mittagshitze nicht gerade drängen mussten, überwiegend im Schatten von Häuser oder Bäumen auf. Nach dem Umzug stand noch ein Fahneneinmarsch ins Zelt an. Weiter ging es auf dem Festgelände im Festzelt und auf dem Rummelplatz. Bis in den Abend boten dann der Musikverein Oberteuringen und die „Paloma Boys“ zünftige musikalische Unterhaltung.

Tag vier des Peter- und Paul-Festes ist mehr ein Festabend. Am Montag ab 18 Uhr startet der Feierabendhock, mit Vesperspezialitäten, Erfrischungsgetränken und Unterhaltung durch Eriskirchs Musikkapelle. „Das lohnt sich und macht Laune“, ist sich Mitorganisator Dietmar Weiß sicher, „zumal es zum Abschluss der Peter- und Paul-Feierlichkeiten die Musiker von Blech-X-Press noch mal richtig krachen lassen.“