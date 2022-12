Das 900. Baby in der Tettnanger Klinik

„Ich wäre auch 200 Kilometer gefahren, um hier mein Kind auf die Welt zu bringen“, sagt Aneta Stasch-Berisha. Sie ist gerade zum vierten Mal Mama geworden, schon die drei großen Geschwister der kleinen Emina kamen in der Klinik Tettnang zur Welt. Emina war jetzt das 900. Baby, das dieses Jahr in der Tettnanger Klinik zur Welt kommt.

Der genaue Geburtstermin des kleinen knapp 3000 Gramm wiegenden Mädchens, das per Kaiserschnitt geboren wurde, lautet 12. Dezember 2022, 12.07 Uhr. Im vergangenen Jahr kam das 900. Kind in der Klinik Tettnang am 13. Dezember um 11.22 Uhr auf die Welt und war ein Junge, wie es in einer Mitteilung der Klinik heißt.

Aneta Stasch-Berisha, die polnische Wurzeln hat und schon 25 Jahre in Deutschland lebt, arbeitet als Kassiererin in einem großen Supermarkt in Eriskirch und lebt mit ihrem Mann Ermin, der bosnische Wurzeln hat und in der Metallbranche arbeitet, in Tettnang-Bürgermoos. Ihre drei großen Kinder sind 20, 18 und knapp 15 Jahre alt und mussten sich erst an die Vorstellung gewöhnen, dass ihre 41-jährige Mama noch mal ein Kind bekommt. Inzwischen freuen sich vor allem die beiden mittleren Söhne über das Baby und darüber, dass Mama und Schwester gesund sind.

Papa Ermin war im OP beim Kaiserschnitt dabei und „hatte ein bisschen mit dem Kreislauf zu kämpfen“, verrät Hebamme Katrin Schädler. Und Aneta Stasch-Berisha sagt: „In der Klinik Tettnang ist es echt familiär. Hebammen, Frauenärzte und Krankenschwestern machen einen tollen Job.“ Die kleine Emina schläft inzwischen, und so packt ihre Mama drei Tage nach dem Kaiserschnitt ihre Sachen zusammen, denn gleich wird sie nach Hause abgeholt. Abzuwarten bleibt, wie viele Kinder in diesem Jahr insgesamt in der Klinik Tettnang geboren werden, 2021 waren es 952 – und während Eminas Mama nach Hause fährt, geht es im Kreißsaal in der zweiten Etage schon wieder hoch her, und die Geburtshelfer haben alle Hände voll zu tun.