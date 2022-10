Dank Ebinger-Doppelpack: TSV Tettnang punktet dreifach

Zwei Tore von Chantal Ebinger haben dem Frauenfußball-Verbandsligisten TSV Tettnang den Weg zum Sieg geebnet. Im Absteigerduell beim VfL Sindelfingen brachte sie den TSV komfortabel in Führung, den Gastgeberinnen gelang nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. Die Tettnangerinnen gewannen schon zum fünften Mal in Folge und festigten den zweiten Rang hinter dem Spitzenreiter FV 08 Rottweil.

Vom Anpfiff weg nahm Tettnang das Heft in die Hand. Immer wieder kombinierte sich der Verbandsliga-Zweite über seine linke Seite mit Marie Köger und Ebinger gefährlich nach vorne. Nachdem die Chancen zunächst ausblieben, sorgte eine Einzelaktion von Ebinger für das 1:0: Sie überwand nach einem Sololauf aus gut 20 Metern die VfL-Keeperin Annika Hagemann (15.). Etwa 20 Minuten später legte Ebinger per direkt verwandeltem Freistoß nach (33.), sodass der TSV mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause ging.

Unkonzentriertheiten im zweiten Durchgang

Das Team von Trainer Manuel Prinz kontrollierte die zweiten 45 Minuten weitestgehend. Mit zunehmender Spieldauer nahm der TSV allerdings das Tempo raus und leistete sich mehrere Unkonzentriertheiten. Das blieb nicht unbestraft: Die Gastgeberinnen nutzten einen Fehlpass zum 1:2 durch Sara Müller (87.).

Ein Tor erzielte auch die zweite TSV-Frauenmannschaft in der Landesliga. Samantha Jane Hart traf früh zum 1:0 (3.), am Ende verloren die Tettnangerinnen jedoch mit 1:5 beim VfL Sindelfingen. Kommenden Sonntag soll nun im Gastspiel beim Vorletzten TSV Grafenau (Sonntag, 11 Uhr) der erste Zähler her.