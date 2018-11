Damit solches Unrecht nie wieder geschieht

Anlässlich des achtzigsten Jahrestags der Novemberpogrome von 1938 hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland zu Gedenkstunden aufgerufen. In Tettnang luden die Martin-Luther-Gemeinde und die St. Gallusgemeinde am Freitagabend zu einem gemeinsamen Gedenkgottesdienst in die Schlosskirche ein.

Nach meditativem Orgelspiel von Kantor Stefan Göttelmann nannte Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner die denkwürdigen Ereignisse, die an einem 9. November stattgefunden haben: Vom Scheitern der Märzrevolution 1848 über die Ausrufung der Republik von 1918 zum Fall der Mauer 1989. Im Mittelpunkt stand das Gedenken an die Reichspogromnacht 1938. Mit beschämender Mutlosigkeit hätten die beiden großen Kirchen vor achtzig Jahren reagiert. Die Gedenkfeier diene dazu, das Schweigen zu durchbrechen, durch die Erinnerung an die Ereignisse an Offenheit und Mitmenschlichkeit zu appellieren, um eine gemeinsame Zukunft zu gestalten.

Augenzeuge erinnert sich

Sprecher aus beiden Gemeinden mahnten: „Solche Anschläge dürfen sich nicht wiederholen.“ Gerade heute, wo erneut Angst und Fremdenhass geschürt wird, sei es wichtig, dass Menschen sich gegenseitig annehmen und achten. Deutlich wurden die Ereignisse von 1938 in der Lesung aus den Erinnerungen eines Augenzeugen. Die Sprecher erinnerten an die damaligen Feindbilder in der Presse, an die Pervertierung der Sprache in Ausdrücken wie „Betreuung der Juden“ und beklagten, dass die kirchlichen Reaktionen weitgehend ausblieben. So tief seien damals Ablehnung und Ausgrenzung der Juden verwurzelt gewesen, dass nur wenige sich für die Verfolgten einsetzten. In einem gemeinsam gesprochenen Psalmgebet stimmten die Anwesenden ein in das Klagegebet Israels im 74. Psalm.

In seiner Predigt bezog sich Pfarrer Rudolf Hagmann auf den jüdischen Philosophen Martin Buber, der vom jüdischen Friedhof zum Wormser Dom blickt. Eine Tragödie sei, dass die Kirche Jahrhunderte lang mit dem Christentum das Ende des Judentums deklariert habe, damit habe sie die Juden enterbt und somit auch Schuld an der Entstehung des Antisemitismus auf sich geladen. Heute stehe im Vordergrund, dass das Christentum aus dem Judentum hervorgegangen sei, aber keineswegs in Konfrontation dazu stehe. Jesus selbst habe in der Synagoge von Nazareth so gepredigt. Eindrucksvoll, wie bei Gebeten um Frieden jedes Mal eine Kerze angezündet wurde, bis schließlich sieben Kerzen auf dem Altar unausgesprochen die Assoziation an die Menora, den siebenarmigen Leuchter, weckten. Mit einem Abendlied, dem Segen und Orgelspiel endete der Gottesdienst.