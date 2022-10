Damit Mütter in Ruhe einkaufen können

Der Lionsclub ermöglicht eine Kinderbetreuung für die Tettnanger Tafel. Die nutzen vor allem ukrainische Mütter, die in Ruhe einkaufen wollen.

Im Juni kam laut Mitteilung Klaus Nuber von der Tettnanger Tafel auf den Vorstand des Spatzennestes zu: „Derzeit gibt es, gerade dienstags und freitags an den Ausgabetagen der Tettnanger Tafel wahnsinnig viele Mütter vorrangig aus der Ukraine mit kleinen Kindern.“ Die meisten Mütter seien allein erziehend, allein geflüchtet und wüssten nicht, wohin während des Einkaufs mit den Kindern. Teilweise seien bis zu 20 Kinder vor Ort. „Dies führt zu Unmut bei den älteren Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind und ebenfalls bei der Nachbarschaft“, erläuterte Nuber weiter. Es gebe keinen Warteraum, sodass die Familien draußen vor der Tafel warten müssten. „Die Lärmentwicklung lässt sich leider nicht vermeiden.“

So kam das Spatzennest ins Spiel. Und nun können Eltern oder allein erziehende Mütter, die auf die Tettnanger Tafel angewiesen sind, an jedem Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr ihre Kinder in eine betreute Spielgruppe im Spatzennest abgeben. Dort hat der Vorstand eine ukrainische Mutter gewonnen, die gelernte Erzieherin ist. Dieses Angebot soll jetzt auf den Freitagvormittag erweitert werden. Möglich ist das, weil der Lionsclub Tettnang Montfort diese Initiative mit einer Spende von 1500 Euro unterstützt.