Damit es mit der E-Mobilität in der Region besser klappt

Mit einem abwechslungsreichen Programm haben das Regionalwerk Bodensee und die Autofabrik Bodensee am Samstag beim ersten E-Mobilitäts-Erlebnistag die Innovationen der E-Mobilität in der Region vorgestellt. Händler aus der Region und dem angrenzenden Ausland zeigten auf dem Gelände der Autofabrik Bodensee zahlreiche Elektroautos verschiedener Hersteller und boten den Besuchern die Möglichkeit, sich die Fahrzeuge anzusehen und Probe zu fahren. Auch erfahrene E-Mobilisten waren vor Ort, um über ihre Kenntnisse zu berichten.

Bürgermeister Bruno Walter, Regionalwerk-Geschäftsführer Michael Hofmann und Uwe Lanzendörfer, Inhaber der Autofabrik Bodensee, waren sich einig, dass die E-Mobilität in den Gemeinden Zukunft hat und gefördert werden soll. Innovativ, umweltfreundlich und komfortabel präsentierten sich die Elektroautos. Die Tatsache, leise, ohne CO -Ausstoß und trotzdem sportlich Auto zu fahren, überzeugte manchen Besucher nach einer Probefahrt. Mit einem entsprechenden Akku ist eine große Strecke zu bewältigen, Ladestationen gibt es mittlerweile an allen Autobahnen. Per App kann man sich über Ort und Verfügbarkeit genau informieren lassen. In den sieben Gründer-Gemeinden des Regionalwerk Bodensee, Eriskirch, Kressbronn, Langenargen, Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen und Tettnang, gibt es dreißig Ladepunkte für Elektroautos. In Tettnang sind drei neue Ladestationen geplant, eine davon vor der Stadtbücherei. Präsentiert wurde an der Autofabrik Bodensee auch eine neu in Betrieb genommene 150 KW-Schnell-Ladesäule, die drei E-Autofahrern gleichzeitig eine Lademöglichkeit in kürzester Zeit bietet.

Auf die Frage, was der Grund für die immer noch vorhandene Zurückhaltung beim Kauf eines Elektroautos sei, antwortete Michael Hofmann: „Der Gedanke ist noch nicht richtig in den Köpfen angekommen, grundlegenden Veränderungen stehen die Menschen immer mit Misstrauen gegenüber. Deshalb möchten wir, unter anderem mit unserem Erlebnistag, die Begeisterung für die E-Mobilität wecken. Das Beste ist es, ein Elektroauto einfach mal auszuprobieren.“ Eine Möglichkeit, die von vielen, vor allem männlichen Besuchern, gerne genutzt wurde. Auch die informativen Ladeworkshops mit vielen nützlichen Tipps waren gefragt. Wer Lust hatte, konnte mit Segways und Kyburz-eRods über das Gelände fahren und gegen Hunger und Durst gab es leckere Spezialitäten von den Handballerinnen des SG Argental.