Wie nicht anders zu erwarten ist der Ritter-Arnold-Saal am Donnerstagnachmittag bei der Premiere von Beate Irmischs Komödie „Der Urlaubsmuffel“ gesteckt voll. Die Besucher wissen: Wenn die Theatergruppe Hiltensweiler spielt, dann kommen all die auf ihre Kosten, die deftiges Laientheater lieben. Im liebevoll eingerichteten Bühnenbild, in dem leibhaftige Hühner gackern, fühlt man sich gleich heimisch. Auf dem Hof zwischen Wirtshaus, Zahnarztpraxis und Hühnerstall im Hintergrund spielt das pralle Leben, da wird gestritten und schön getan, gelitten und geträumt und geneidet und manches muss im Geheimen geschehen.

Mit Uschi Bucher, Geli Hund und Kathi Spang hat die Theatergruppe drei Vollblutspielerinnen, die sich wortlos auf die Bühne stellen und nur ihre Gesichter sprechen lassen könnten und der Beifall wäre ihnen sicher. Dazu kommen mit Uwe Waschulewski, Josie Bentele und Hubert Enzenmüller drei gestandene Männer, die ihnen ohne weiteres Paroli bieten. Als Postbotin Luise und Pfarrer Lüdenscheid fügen sich Marianne Wiest und Elias Kessler bestens ins Team.

Mit der Gastwirtin Wilma Mecker (Kathi Spang) ist nicht zu spaßen, denn die „eingebildete Schnepfa“ hat Haare auf den Zähnen. Wie sie ihren Gerd (Josie Bentele) herumkommandiert, freut natürlich die Zuschauer. Mitleid hat er nicht zu erwarten, denn so ein Waschlappen verdient keine Gnade. Dass er doch immer wieder Gelegenheit findet, es seinem Dragoner heimzuzahlen, kommt bestens an. Ein echter Jammerlappen ist Dorfpolizist Arthur. Hubert Enzenmüller lebt dessen grausiges Zahnweh lautstark aus. Doch selbst die gefürchtete Wilma wird zahm, wenn sie das Zahnweh plagt. Für die Abhilfe ist Zahnarzt Strobel zuständig, da tönt mancher Wehlaut aus der Praxis. Den Doktor (Uwe Waschulewski) plagt dafür seine Frau Elfriede (Geli Hund), der bei den Hochglanz-Urlaubsprospekten die Augen übergehen, doch ihr „Urlaubsmuffel“ spielt um alles in der Welt nicht mit. Sie aber lässt nicht locker und macht bei allen erdenklichen Preisausschreiben mit, die eine große Reise versprechen. Doch wehe, wenn dann ein Gewinn winkt und die Nachbarschaft das Nähere nicht mitkriegen soll.

Pfarrer mit Ägyptentick

Es gibt viele Anlässe, bei denen die Komik zum Vergnügen der Zuschauer voll ausgespielt wird. Zwischen all den Nachbarschafts-Scharmützeln steckt Elias Kessler als junger Pfarrer, der von allen geschätzt und von einigen angehimmelt wird und dazu einen richtigen Ägyptentick ausleben darf. Sein Gegenstück ist Marianne Wiest als tratscherfahrene Postbotin Luise, die alle im Dorf auf dem Laufenden hält. Und wenn der Doktor gerade nicht da ist, dann zieht auch mal die zupackende Praxishilfe Loni (Uschi Bucher) den Eiterzahn. Warum aber Polizist Arthur im Delirium auf dem Hof leibhaftige Gespenster sieht, wird nicht verraten. Es gibt viele überraschende Merkwürdigkeiten, die Lacher sind gewiss.