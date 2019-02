D- und C-Juniorinnen sind noch nicht satt

Nach den A-Junioren und B-Juniorinnen sind am Wochenende auch die D- und C-Mädchen des TSV Tettnang ins WFV-Finale ein. Vier Fußballteams unter den besten acht in Baden Württemberg zu haben, ist laut Pressemitteliung bislang keinem anderen Verein gelunden. Beide Mädchenmannschaften spielen am 24. Februar in Donzdorf (bei Göppingen) um die württembergische Meisterschaft.

D-Mädchen

Mit zu viel Respekt startete der TSV ins erste Spiel des Tages in der Zwischenrunde gegen die körperlich und technisch starke SGM Aufheim. Eine frühe Führung reichte nicht aus, individuelle Fehler seitens der Tettnangerinnen ermöglichten Aufheim einen 3:1-Sieg. Da lediglich die besten zwei Teams in die Endrunde einzogen, zählten für Tettnang nur noch Siege. Gegen die TSV Gomaringen gelang den Mädchen von Sarah Moll und Armin Weiß ein 1:0-Erfolg. Die folgende Partie gegen die SGM Heimenkirch/Eglofs war echt ausgeglichen, nach zehn Minuten stand es 0:0. Die SGM Bellamonte wurde vor einer Woche in der Vorrunde besiegt. Auch diesmal gewann der TSV mit 3:0 – wie auch im abschließenden Spiel gegen die SGM FC Steinhofen.

C-Mädchen

Nach dem vierten Platz in der WFV-Vorrunde gegen sehr starke Mannschaften versuchte sich das C-Juniorenteam von Cori Wachter in den verbleibenden zwei Wochen durch Training gegen die Jungenteams vom TSV besser auf das körperlich robuste Spiel ihrer Gegnerinnen auf Verbandsebene einzustellen. Zum Auftakt glückte ein 1:0 gegen die SGM Kirchberg. Im zweiten Spiel gegen gut eingestellte Bergatreuter Mädels gelang Aliya Cömert nach starkem Solo 40 Sekunden vor Spielschluss das erlösende 1:0. Ein 0:0 gegen Frommern und ein 4:0-Sieg über Sulgen bedeuteten vor dem absclhießenden Spiel das Erreichen des WFV-Finales. Im Endspiel um Platz eins der Gruppe traf man, wie schon in der Vorrunde, auf den FC Ellwangen. In einem tollen Spiel auf Augenhöhe unterlag der TSV Tettnang durch zwei individuelle Fehler mit 0:2. Dies tat der Freude über den Einzug ins Finale der besten acht Teams ihrer Altersklasse keinen Abbruch.

D-Jungs

Im Vorfeld war klar, dass es für die Tettnanger D-Junioren schwierig werden dürfte, sich in einer Gruppe mit dem SSV Ulm, SSV Reutlingen, FV Ravensburg und Olympia Laupheim durchzusetzen. Gegen die Laupheimer Mannschaft startete man sehr diszipliniert in der Abwehr und durch schnelles Spiel in der Offensive. Die ersten beiden Chancen zur Führung hatte der TSV, bekam stattdessen durch einen Fehler im Spielaufbau das 0:1. Beim Versuch, den Ausgleich zu erzielen, kassierte man Gegentreffer Nummer zwei.

Danach ging es gegen den SSV Ulm. Nach nur 20 Sekunden klingelte es bereits im Tettnanger Tor. Der TSV reagierte und erzielte per Volleyschuss aus acht Meter durch Lasse Haib den Ausgleich. Kurz darauf traf Rudi Kirchgässner nur den Innenpfosten, der Ball sprang wieder zurück aufs Spielfeld. Ein 1:1 gegen den SSV Ulm war dennoch ein Achtungserfolg.

Auch gegen die beste Mannschaft an diesem Tag, dem FV Ravensburg, hielt der TSV lange gut mit. Ein Tor von Benni Rabic bedeutete die 1:0-Führung für den TSV. Durch zwei leichtfertige Gegentreffer gab der TSV innerhalb einer Minute die Führung her und unterlag nach großem Kampf mit 1:2. Die beiden anderen Spiele verloren die Tettnanger ebenfalls und schieden somit aus der WFV-Runde aus. Dennoch waren es gute TSV-Auftritte in der Halle.