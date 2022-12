D-Mädchen des TSV Tettnang sind württembergischer Meister

Die Reise der D-Mädchen des TSV Tettnang geht weiter. Beim VR-Talentiade-Cup haben die U13-Fußballerinnen die württembergische Meisterschaft gewonnen. Dadurch kämpfen die Tettnangerinnen nun gegen die beiden Finalisten aus Baden und Südbaden um den Titel „Baden-Württembergischen Meister“.

Für das Finale im VR-Talentiade-Cup hatten sich die D-Mädchen des TSV durch zwei erfolgreiche Vorrunden qualifiziert. Beide Turniere vorab, im Oktober auf dem Feld und im November in der Halle, entschied Tettnang souverän für sich. Im Schwarzwald begegneten sich die vier besten U13-Mädchenteams in Württemberg.

Frühmorgens per Kleinbus angereist, war die Stimmung auf der zweieinhalb stündigen Fahrt eher angespannt und konzentriert. Die voll besetzte und stimmungsvolle Halle in Pfalzgrafenweiler erzeugte auch eher keine Entspannung. Das Interesse und der Andrang war auch deshalb so groß, weil die D-Junioren aus Württemberg gleichzeitig ihren Meister ausspielten.

Als Gruppenerster ins Finale

In der ersten Partie gegen die SGM Billingsbach/Blaufelden/Wiesenbach legten die jungen Tettnangerinnen die Nervosität erst nach einem Gegentor zum 0:1 ab. Danach griffen laut Mitteilung die einstudierten Abläufe und mit der gehörigen Wut im Bauch und Entschlossenheit gewann der TSV das Spiel noch mit 2:1. Und es ging erfolgreich weiter, auch in der zweiten Begegnung gegen den VfL Herrenberg behielten die Tettnangerinnen knapp mit 1:0 die Oberhand. Bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel stand der TSV als Finalist fest. Anlass genug für das Trainerteam um Heike und Lars Weirauch sowie Michi Abele, die Kräfte zu dosieren und allen Spielerinnen viel Spielzeit zu gewähren. Dennoch gelang es, den FC Esslingen mit 1:0 zu schlagen.

Somit ging der TSV als ungeschlagener Gruppenerster in das Finale gegen den zweitplatzierten VfL Herrenberg. Dieses Spiel war an Spannung nicht zu überbieten. „Beide Teams schenkten sich spielerisch, kämpferisch und körperlich nichts und so ging es nach der regulären Spielzeit mit 0:0 in die Verlängerung“, heißt es in der TSV-Mitteilung. Zwei Minuten vor dem Ende schlug Tettnang aber eiskalt zu. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld landete der Ball in der Spitze. Mit einem Schlenzer um die Torspielerin erzielte der TSV den viel umjubelten Siegtreffer.

Die Zeit lief von der Uhr, die Tettnanger Abwehr stand wie eine Wand und nach dem erlösenden Schlusspfiff standen die U13-Mädchen des TSV Tettnang als württembergischer Meister des Talentiade-Cups fest. „Die Freude kannte bei den Spielerinnen, dem Team hinter dem Team und dem Anhang keine Grenzen und auf der Rückfahrt wurde der Neunsitzer in einen Partybus verwandelt“, so der TSV in seiner Mitteilung. „Gratulation für diese herausragende Leistung, die selbst in der glorreichen TSV-Mädels-Geschichte nicht alltäglich ist.“

Ein starke Mannschaft, denn Tettnangs D-Juniorinnen haben bislang alle sechs absolvierten Begegnungen in der regulären Feldsaison gewonnen. Es ist aber noch Platz im Kader für neue Spielerinnen. „Die TSV-Fußballmädels freuen sich immer und jederzeit über interessierte und begeisterte Mädchen, die Teil unseres Teams werden wollen“, betont der Verein.