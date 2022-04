Crêpe- und Waffelverkauf der 6a des MGTT: über 2000 Euro Einnahmen

Fast unglaublich erscheint die Summe, die die Schülerinnen und Schüler der 6a des Montfort-Gymnasiums Tettnang mit ihren Crêpes, Waffeln und selbstgemachten Armbändern Ende März auf dem Städtlesmarkt eingenommen haben. Über 2000 Euro dürfen die engagierten Schüler für die Menschen in der Ukraine verbuchen.

In einem Schreiben bedanken sich die Schülerinnen und Schüler bei allen Bürgern, die Armbänder gekauft, Crêpes und Waffeln gegessen sowie fleißig Geldbeträge für die Menschen in der Ukraine gespendet haben. Auch musikalisch kamen die Standbesucher auf ihre Kosten: Gitarrenmusik und Gesang rundeten das Angebot der Schüler ab. Der Geldbetrag wird nun dem Integrationsnetzwerk Tettnang übergeben. „Wir wollten den Kindern und Menschen in der Ukraine helfen. Dass wir nun so viel eingenommen haben, hätten wir nie gedacht. Vielen Dank auch unseren Eltern, sie haben uns toll unterstützt“, berichten die stolzen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums.