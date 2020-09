Coronavirus macht das Singen in Gruppen fast unmöglich

Der Liederkranz Tettnang hat in der Gartenwirtschaft des Gasthaus Traube in Wielandsweilerder seine 192. Jahreshauptversammlung abgehalten. Corona macht auch den Sängern zu schaffen.

Nach langer Coronapause waren die Mitglieder sichtlich erfreut, wieder mal zusammen zu treffen, heißt es in der Pressemitteilung. Bei den Ehrungen stand zunächst Hedwig Baumann als eine, der am längsten dem Chor zugehörigen, Sängerinnen im Mittelpunkt: Seit 45 Jahre singt sie bei den Damen in der Stimmlage Alt. Die Zweite Vorsitzende Monika Strein überraschte den Vorsitzenden Manfred Weißenrieder mit einer Ehrenurkunde für die zehnjährige Zugehörigkeit zum Verein. Zu den Ehrungen zählte auch das Gedenken an die 2019 verstorbenen Mitglieder und des verstorbenen, früheren Chorleiters Helmut Hack. In Kurzfassung ließ der Vorsitzende Manfred Weißenrieder wesentliche Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren. Als Highlights wurden zwei Konzerte in Kooperation mit der Rütner-Chorgemeinschaft im vorarlbergischen Hohenems-Reutte sowie im Tettnanger Neuen Schloss genannt.

Schriftführerin Theresia John vervollständigte den Jahresrückblick 2019 mit statistischen Informationen: Es gab 49 Chortermine, davon 38 Chorproben. Für die vollständige Teilnahme an all diesen Terminen wurde Monika Strein mit einem Weingeschenkt geehrt. Manfred Weißenrieder erläuterte außerdem die Chorarbeit unter Corona-Gesichtspunkten: Es gebe nur eingeschränkte Möglichkeiten, das Singen im Chor und damit die Chorproben wieder aufzunehmen. In Anbetracht der räumlichen Einschränkungen und der Hygienevorschriften seien sich alle Vereinsmitglieder einig gewesen, dass dieses Jahr keine Chorprobe mehr stattfinden kann.

Ob sich für Kleingruppen gegebenenfalls räumliche Möglichkeiten eröffnen, soll eine Anfrage Stadt und Kirchengemeinde erbringen. Jedenfalls solle die Gemeinschaftspflege unter den Einschränkungen nicht leiden. Deshalb ist für Oktober eine Wanderung geplant; ebenso im Dezember eine Jahresabschlussfeier.