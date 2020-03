Coronavirus macht Busbranche zu schaffen

Diese Rechte haben Reisende

Pauschalreisen: Paragraf 651h des Bürgerlichen Gesetzbuches befasst sich mit dem Rücktritt vor Reisebeginn, allerdings speziell bei Pauschalreisen, wenn also mehrere Leistungen gebündelt über einen Reiseveranstalter gebucht werden. Das kann zum Beispiel Anreise und Übernachtung beinhalten. Der Paragraf sieht unter anderem vor, dass Reiseveranstalter keine Entschädigung vom Kunden verlangen können, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die die Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Das kann laut Verbraucherzentrale etwa der Fall sein, wenn es eine plötzliche Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt oder wenn der Grund für die Reise entfällt oder eine Einrichtung geschlossen hat, die zentrales Ziel der Reise ist. Die Ausbreitung des Coronavirus hat so etwas bereits verursacht.

Individualreisen: Anders laut dem Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen zufolge bei Individualreisen. Dazu zählt etwa die reine Beförderung von Reisegruppen und Personen zum Zielort. Häufig werden solche Leistungen für Klassenfahrten oder Vereinsausflüge gebucht. Der Rücktritt von solchen Reisen ist nicht gesetzlich geregelt. Deshalb kommt es hier auf den Vertrag an, den der Kunde mit dem Reiseunternehmer abgeschlossen hat. (bbb)