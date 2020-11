Corona-Test negativ: Tettnanger Tourist-Information öffnet wieder

Die Tourist-Information in Tettnang ist ab Donnerstag wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Der Verdachtsfall auf das Coronavirus hat sich nicht bestätigt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Dem Einkauf von Gutscheinen, Tettnanger Weihnachtskarten oder Eintrittsbillets für die Landesgartenschauen in Überlingen und Lindau stehe nichts mehr im Wege.

Am Dienstagabend hatte die Stadt kurzfristig mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter einen Infekt habe und man die Tourist-Info deshalb vorsorglich schließen werde. Inzwischen liegt das Corona-Testergebnis vor: Der Mitarbeiter ist negativ. Stadtsprecherin Katrin Weber wies am Mittwoch noch einmal darauf hin, dass die Schließung eine reine Vorsichtsmaßnahme war. Deshalb sei der kranke Mitarbeiter auch bis auf weiteres außer Dienst gestellt.