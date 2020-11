Corona: Halbe Klasse geht in Quarantäne

Das Kind der Autorin dieses Textes ist von der Quarantäne in der Realschule betroffen. Sie will anonym bleiben, schildert für uns aber ihre Erfahrungen, was das für die Familie bedeutet:

Irgendwie hat man sich seit März ja daran gewöhnt: Flexibel und optimistisch bleiben, dann wird das schon - irgendwann. Nun haben wir etwas Neues im Haus, nämlich ein Kind in behördlich angeordneter Quarantäne.

Anruf von der Schule, Anruf vom Gesundheitsamt, Schreiben vom Ordnungsamt: Das lief alles geräuscharm und zügig. Unsere Fragen hat die freundliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes klären können. Die Anweisungen sind verständlich. Das Kind war nicht unbedingt einverstanden, hat sich nach einem halben Tag Gegrummel aber ins Unvermeidliche gefügt.

Was dennoch verunsichert: Die anderen drei Köpfe der Familie gehen ihren Alltagsgeschäften nach wie bisher. Wir sollten auf Empfehlung des Gesundheitsamtes unsere sozialen Kontakte jedoch möglichst reduzieren. Das geht in Ordnung, allerdings erwischt es in dieser Zeit den Geburtstag des Opas. Darauf hatten sich alle gefreut, die Kinder hatten ein schönes Geschenk gebastelt. Das überbringt nun meine Schwester und wir feiern eben nach.

Alles halb so schlimm also. Der erste Tag hat die Routine etwas in Unordnung gebracht, aber Flexibilität ist ja seit längerem gefragt. Ab morgen soll es dann schon Fernunterricht geben, und dann hoffen wir vor allem eines: Dass das Kind nicht unbemerkt jemanden angesteckt hat. Und dass irgendwann mal alles wieder ganz normal läuft. (sz)