Corona: Das ändert sich jetzt in Tettnang

Die Verschärfung der Corona-Regeln führt dazu, dass auch Vereine ihre Versammlungen und Veranstaltungen absagen. Das trifft unter anderem die SG Argental, die eigentlich am 20. November in der Argentalhalle getagt hätte, inklusive Wahlen. Ein weiteres Beispiel ist der Förderverein des Elektronikmuseums Tettnang. Hier wäre die Sitzung am Montag, 2. November, gewesen. Der Schritt erfolgte bereits Freitag, 31. Oktober, „um die Mitglieder nicht unnötigen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen“. (sz)