Comedy-Duo bringt humorvoll-originelles Weihnachtsprogramm nach Tettnang

Zwei Jahre hat die Stadtbücherei das Programm immer wieder verschieben müssen, doch nun soll das humorvoll-originelle Weihnachtsprogramm „Alle Jahre wieder – oder: Früher war mehr Lametta“ endlich aufgeführt werden.

Am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr sind Barbara Gräsle und Rudolf Guckelsberger zu Gast in der Tettnanger Stadtbücherei. Das Duo aus Stuttgart gastierte bereits mit den Programmen „Sternenweg“ und „Ein Viertele Tod“ in Tettnang. Im Weihnachtsprogramm präsentiert Rudolf Guckelsberger Geschichten von Robert Gernhardt, Hanns Dieter Hüsch, Gerhard Polt, Heinrich Böll und anderen. Unvorhergesehene Ereignisse rund um das Fest der Liebe stehen also auf dem Programm.

Barbara Gräsle nimmt die Atmosphäre der Texte auf und unterstreicht sie „vielsaitig“ mit (fast) weihnachtlicher Musik unterschiedlichster Instrumente. Der Kartenvorverkauf findet direkt in der Stadtbücherei Tettnang statt. Eine Online-Reservierung ist über die Homepage www.stadtbuecherei-tettnang.de möglich, ebenso eine telefonische Reservierung unter 07542 / 51 02 80.