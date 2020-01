Clara Buntin stiftet Unruhe im Hopfengut

Selten wird wohl im Hopfengut No.20, diesem Innbegriff urig-oberschwäbischer Gemütlichkeit, ein so unbekümmert-subversives Feuerwerk abgebrannt worden sein wie an diesem Wochenende. Schon zu Beginn ihres Programms – „Clip und Clara“ – konfrontierte Clara Buntin das Publikum mit der ganzen Bandbreite ihrer glitzernden Persönlichkeit, die durch ihr schauspielerisches Talent in verschiedene Charaktere aufgespalten wurde. Buntin war es so möglich, mehrere skurrile Figuren auf der Bühne zu entfalten.

Die Komödiantin ließ zunächst auf sich warten und das Publikum hörte lediglich eine tapsig wirkende männliche Stimme, die sich auf der ansonsten leeren Bühne für die Verspätung der Künstlerin entschuldigte. Diese würde aber sogleich erscheinen.

Der Saal vermutete schnell, dass die Stimme wohl nur ein geschicktes Mänover der Künstlerin gewesen war, um eine Bühnenfigur einzuführen, die den Abend über immer wieder als ihr Dialogpartner selbst auftreten würde. Später stellte sich heraus, dass dieser ihr Alter Ego „Clip“ war. Im imaginären Dialog mit Buntin war es Clips Aufgabe, die Künstlerin aus hochartistischen sprachlichen Sphären auf den Boden zurück zu holen.

Das Spiel mit gespaltener Identität und fiktiven Szenarien sollte sich auch noch im weiteren Verlauf des Abends als gern bedientes künstlerisches Mittel der Alleinunterhalterin erweisen. Buntin setzte auf rasante dynamische Wechsel und bot dem Zuschauer teilweise ein unüberschaubares Potpourrie an Ulkerei, oft unterstützt durch Lo-Fi Audiotechnik-Spielzeug.

Sie war beispielsweise gleich zu Beginn einen Moment lang roboterhaft starr, während sie auf einem 90er-Jahre Billig-Keyboard einen rudimentären Hip-Hop-Beat anspielte. Dann fügte sich ihrem Beat einige Klänge hinzu, sodass eine wilde Klangcollage entstand. Man hatte das Gefühl, einem unverständlichen Dialog, der mitten durch die Klangartistin hindurch verlief, beizuwohnen. Dieser steigerte sich allmählich immer mehr und wurde immer aggressiver. Vor dem geistigen Auge entstand durch die verschieden Klänge assoziativ geweckt die Vorstellung einer zwischenmenschlichen Eskalation.

Musikalisch besuchte sie nicht nur das letzte Jahrhundert, sondern auch das 18. Die Künstlerin bot unter anderem eine Arie C. W. Glucks, die sie mithilfe einer eigenen Tonbandaufnahme zweistimmig vorbrachte. Hier spielte sie gesanglich gekonnt komödiantisch mit dem von ihr hinzu gedichteten Textinhalt. Indem sie durch bewusst gesetzte schiefe Töne das eigene Scheitern thematisierte.

So wenig wie Buntin vor einer flapsigen Neugestaltung einer klassischen Arie Halt machte, so wenig scherte sie sich um sprachliche Konventionen. Sie gestaltete Sprache neu, indem sie zum Beispiel Silben vertauschte. Diese Sprache nannte sie „Mittelsudhochdeutsch“. Dem Zuschauer wurde dadurch bewusst, dass trotz einer konsequenten Silbenveränderung, der Inhalt überwiegend verständlich blieb.

Buntin erklärte im anschließenden Gespräch, dass es nicht so sehr auf das Wort selber ankäme, sondern auf die Sprachmelodie. Vielem würden wir instinktiv nur durch die Betonung Bedeutung zuordnen.

Das Programm Clip und Klara zeigte das Multitalent der Künstlerin. Oft konnte das Publikum herzhaft lachen, doch manchmal überforderte die Künstlerin durch ihr hohes Tempo und das Spiel mit Kalauern – den Gärungsprozess oberschwäbischer Gehirnwindungen. So mancher Gast mag eine tiefere Bedeutung hinter Ulkerei und kindlichem Spiel gesucht haben. Hier ging es aber um die Feier des kunstvollen Entzugs jedes festen Bodens.