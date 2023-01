Cimen und Ronge besuchen Dreikönigstreffen in Stuttgart

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Landesparteitag der FDP Baden-Württemberg sowie das traditionelle Dreikönigstreffen in Stuttgart kürzlich erstmals wieder stattfinden können. Mit dabei waren auch Ortsverbandsvorsitzender Dogan Cimen und sein Stellvertreter Christof Ronge vom FDP-Ortsverband Tettnang/Meckenbeuren mit dabei.

Neben Themen wie der notwendigen Förderung von Bildung und Forschung standen laut Pressemitteilung vor allem die zahlreichen Herausforderungen durch den russischen Angriff auf die Ukraine im Vordergrund der Veranstaltung. Ortsverbandsvorsitzender Dogan Cimen äußerte hierzu, dass es wichtig sei, dass sich die FDP den großen Herausforderungen des Landes annehme.

Investitionen voranbringen

„Das haben die Redner beim Dreikönigstreffen gut auf den Punkt gebracht“, so Cimen. Christof Ronge meinte ergänzend: „In solchen Krisenzeiten ist trotz finanziellem Druck umso wichtiger, notwendige Investitionen voranzubringen, nicht zuletzt da diese in der Vergangenheit oft verschlafen wurden. Hier denke ich vor allem an die Bildung bei uns im Land, denn nichts ist wichtiger als eine gut ausgebildete Generation, um jene Herausforderungen meistern zu können, die noch vor uns liegen.“