Christopher Dorns Bild beeindruckt Jury auf Bundesebene

Über 200 Kinder, Eltern, Großeltern und Lehrer haben jüngst an einem Samstagvormittag die Preisverleihung des „jugend creativ“ Wettbewerbs der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang besucht, bei der 60 junge Preisträgerinnen und Preisträger sowie eine komplette Schulklasse ausgezeichnet wurden. Sie alle haben beim 52. Internationalen Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken das diesjährige Thema „Was ist schön?“ malerisch oder filmisch in Szene gesetzt – und gewonnen, wie das Geldinstitut mitteilt.

Svea Obermeier, Sandro Zerlaut sowie Christopher Dorn sind die drei Landessieger im Bereich Bildgestaltung. Mit dem Musikvideo „Glaub an dich“ erreicht die Klasse 7b der Gemeinschaftsschule Manzenberg Tettnang mit ihrem Lehrer Daniel Frirdich einen beeindruckenden dritten Platz auf Landesebene.

Landespreisträger dürfen zur Preisverleihung in den Europapark Rust

Kurz vor der Preisverleihung erreichte die Volksbank eine weitere großartige Nachricht aus Berlin: Die Jury wählte Christopher Dorn auf einen hervorragenden dritten Platz in seiner Altersgruppe auf Bundesebene.

Alle Preisträgerinnen und Preisträger erhielten demnach von der Volksbank ein Geschenk. Die Landespreisträger werden zur weiteren Preisverleihung im September in den Europapark Rust eingeladen. Auf Christopher Dorn wartet darüber hinaus in den Sommerferien ein einwöchiger Kurs bei der Bundespreisträgerakademie in der Nähe von München. „Wir freuen uns sehr, dass sich Christopher mit seinem Bild gegen die bundesweite Konkurrenz durchsetzen konnte und sein Talent bei der Bundespreisträgerakademie weiter gefördert wird“, so Harald Moldt von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, der Christopher auch die Urkunde für den Bundessieg überreichte.

Bundesjury „bleibt nichts anderes übrig, als mitzufiebern“

Moldt weiter: „Wir möchten uns nicht nur bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken, sondern auch bei den vielen engagierten Lehrkräften, die den Erfolg der Initiative ‚jugend creativ‘ erst möglich machen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, mit dem Wettbewerb die Schulen in ihrem Bildungsauftrag zu unterstützen und zur Kreativitätsförderung junger Menschen beizutragen.“

Die Bundesjury zeigte sich vom Bild des Viertklässlers beeindruckt: „Was für Farben und wie ästhetisch differenziert deren Auswahl und Einsatz zur blauen Stunde! Christopher gelingt es meisterhaft, mit Hilfe der mittig platzierten Sequenzierung des Ballwechsels den vom Wettkampf gebannten Blick der Spieler zum Ausdruck zu bringen. Uns bleibt nichts anderes übrig, als mit den beiden mitzufiebern“, so Bundesjurorin Kirsten Winderlich, Professorin an der Universität der Künste Berlin, Fakultät Bildende Kunst, Leitung Grundschule der Künste.