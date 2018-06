Christoph Bohner: „Warum geheim?“

In einer Stellungnahme zur Ortschaftsratssitzung in Langnau am vergangenen Montag meldet sich Christoph Bohner, selbst Mitglied der Fraktion der Freien Wähler im Gremium, zu Wort.

„Mittlerweile dürfte allen Argentälern bekannt sein, dass für eine bestehende und eine angehende Ortschaftsrätin aufgrund Paragraf 29 der baden-württembergischen Gemeindeordnung (GemO) ein Hinderungsgrund vorliegt. Dieser fragwürdige Paragraf, insbesondere aufgrund seiner Unterscheidung zwischen geistig und körperlich tätigen städtischen Angestellten, muss aus meiner Sicht geändert werden“, schreibt Bohner. Sowohl in der ersten Sitzung am 1. Juli, als auch in der zweiten Sitzung am 8. Juli habe der Bürgermeister allen Ortschaftsräten sehr deutlich die rechtliche Situation erläutert. Insbesondere sei klar geworden, dass im Moment das Gesetz nicht geändert werden könne. Würde also der Ortschaftsrat sich gegen den Hinderungsgrund nach Paragraf 29 GemO stellen, dann würde automatisch die Rechtsaufsichtsbehörde diesen Hinderungsrund zu einem späteren Zeitpunkt feststellen. „Für den Ortschaftsrat gibt es also gar keine andere Möglichkeit als den Hinderungsgrund festzustellen. Außer einige Mitglieder des alten Ortschaftsrates wollen die Konstituierung des neuen Ortschaftsrates und damit die Umsetzung des Wählerwillens künstlich in die Länge ziehen“, stellt Christoph Bohner fest.

In der Sitzung am 8. Juli sei er vollkommen überrascht gewesen, als ein Ortschaftratsmitglied einen Antrag auf geheime Abstimmung gestellt hat. „In meiner zehnjährigen Zeit als Ortschaftsrat kann ich mich an keine einzige geheime Abstimmung erinnern (außer die Wahl zum Ortsvorsteher). Jeder hat das Recht, mit ja oder nein abzustimmen – aber man sollte Manns genug sein, diese Meinung dann auch öffentlich zu vertreten“, so Bohner. Deshalb dränge sich ihm die Frage auf: „Warum wurde gerade bei diesem Thema ein Antrag auf geheime Abstimmung gestellt? Der Antragsteller sagte zur Begründung seines Antrages zur geheimen Wahl, er sei Gewerbetreibender. Ist das ein Grund für eine geheime Wahl?“