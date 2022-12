Christof Ronge will Tettnanger Bürgermeister werden

Dass er kandidieren wolle, sei ihm seit Sommer klar gewesen, sagt Christof Ronge. Er ist der erste Kandidat, der seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in Tettnang am 12. März eingereicht hat. Der 28-Jährige ist gebürtiger Tettnanger und findet, dass die Stadt sehr viele Stärken hat. Und er ist überzeugt, dass er selbst viele Kompetenzen einbringen kann.

Ronge ist Gesundheits- und Krankenpfleger. Er arbeitet in einem Pflegeheim der Stiftung Liebenau im Qualitätsmanagement. Eine Schnittstellenfunktion, wie er sagt, die unter dem Begriff Einrichtungsbezogene Qualitätsentwicklung läuft. Derzeit macht der 28-Jährige seinen Fachwirt in Führung und Organisation.

Investorenmodell für eine neue Stadthalle

Grundsätzlich sagt er: „Wir müssen ehrlich kommunizieren, dass der Haushalt schwer dasteht und mit Pflichtaufgaben überlagert ist. Aber wir müssen Lösungswege finden, da brauchen wir auch neue Konzepte.“

Am Beispiel Stadthalle macht er das etwa an einem Investorenmodell fest: „Wir brauchen da ein klares Konzept, aber auch eine wirtschaftlich darstellbare Lösung.“ Ronge denkt hier in Richtung einer Eventhalle.

Wohnbaugesellschaft und Solarenergie

Mit Blick auf bezahlbaren Wohnraum bringt Ronge eine städtische Wohnbaugesellschaft ins Spiel: „Wir haben ein starkes Wachstum und müssen das Problem für uns lösen.“ Zwar müsse man auch mit anderen Kommunen Möglichkeiten ausloten, aber aus seiner Sicht führt kein Weg daran vorbei.

Zum Thema Klimaneutralität sagt Ronge, dass dies kommunal stärker berücksichtigt werden müsse. Als Beispiel nennt er Solaranlagen auf Kindergärten und Unterbringungen, aber ebenso im sozialen Wohnungsbau. „Auch bei den Anlagen könnte man über Investorenmodelle nachdenken und Flächen zur Verfügung stellen.“

Montfortstraße sonn- und feiertags beruhigen

Als wichtiges Thema bezeichnet er auch Steuern: Er will die Hebesätze unverändert lassen. „Tettnang ist ein starker Wirtschaftsstandort“, sagt Ronge. Das solle auch so bleiben. Und bei der Grundsteuer C sei das gerade bei der ländlichen Prägung auch eine soziale Frage bei privaten Hauseigentümern.

Mit Blick auf die Montfortstraße plädiert Ronge dafür, diese an Sonn- und Feiertagen für den Verkehr zu sperren. „Es gibt viele Gastronomiebetriebe, die dann bis auf die Straße bestuhlen könnten.“ Den Einzelhandel betreffe das an diesen Tagen nicht. Und die höhere Aufenthaltsqualität sei nicht nur mit Blick auf den Tourismus interessant.

Ronge ist in der FDP aktiv

Christof Ronge bekleidet diverse Ämter in der FDP: Er ist unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Tettnanger Ortsverbands, Kreisgeschäftsführer der FDP Bodensee und Mitglied des Landesfachausschusses Gesundheit und Soziales. Auch ist er Delegierter bei den Landesparteitagen und Mitglied des Liberalen Mittelstands.

Ronge äußert: „Ich bin FDP-Kandidat, aber ich trete für alle Bürgerinnen und Bürger an.“ Sein Wahlkampfteam sei nicht parteiabhängig. Und mit Blick auf die Lokalpolitik sagt er: „Die besten Vorschläge sollen in den Fokus.“

Im Wahlkampf mit Menschen ins Gespräch kommen

Zum Wahlkampf selbst sagt Ronge: „Ich will mit den Menschen ins Gespräch kommen.“ Auf dem Markt werde er vertreten sein, ebenso plant er eine eigene Veranstaltung und will mit verschiedenen Akteuren in Verbindung treten.

Dass er beruflich keine Behördenlaufbahn hat, sieht er definitiv nicht als Nachteil. In seinem Beruf habe er auch viel mit Verwaltungen zu tun. Und im Rathaus gebe es viele Mitarbeiter, „die ihre Sache sehr gut machen“. Durch seine politische Tätigkeit habe er zudem Kenntnisse auf vielen Ebenen sammeln können.

Impulse im sozialen Bereich setzen

Es gehe ihm nicht um einen Karriereschritt, sagt Ronge: „Ich mache das aus Überzeugung.“ Er sei politisch bereits sehr aktiv. Bei Gemeinderats- und Kreistagswahl war Ronge im Jahr 2019 angetreten. Und in den letzten Monaten hat er Fahrten mit Hilfsgütern für die Ukraine mitorganisiert und mitgemacht.

Er sieht ein starkes soziales Engagement in Tettnang. Und als jemand, der selbst aus dem sozialen Bereich komme, wolle er auch Impulse setzen: „Tettnang hat beispielsweise bei Kitaplätzen ein Problem. Hier muss man alle mit einbeziehen und neue Wege gehen.“