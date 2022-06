Christina Schweizer übergibt Leitung an Andrea Mayer

Am längsten Tag des Jahres wurde Christina Schweizer in einer Abschiedsfeier für mehr als zwanzig Jahre aktive Arbeit bei „Spectrum-Kultur“ gewürdigt und offiziell verabschiedet. Sie hat in diesen Jahrzehnten das Caféteam von „Spectrum-Kultur“ gegründet, aufgebaut, geführt und die Leitung nun in die Hände von Ortschaftsrätin Andrea Mayer übergeben. Ursprünglich sollte das Cafeteam im Festival „Lebendiges Barockschloss“ für eine angemessene Bewirtung sorgen. Im Lauf der Jahre entwickelte es sich zu einer routinierten und engagierten Gruppe, die auch andere Spectrum-Veranstaltungen an verschiedensten Aufführungsorten bewirtet.

In ihrem Rückblick erinnerte Christina Schweizer daran, dass es anfänglich im Schloss weder eine Küche noch einen Aufzug und auch keine Spülmaschine, keine Technik und nur eine minimale Caféausstattung gab. Alles wurde extern geliehen und ins Schloss getragen. Inzwischen hat das „Caféteam“ dort einen Lagerraum. Dieser ist professionell ausgestattet und verfügt über zwanzig Jahre Know-How. Über 60 Ehrenamtliche waren im Lauf der Jahre für das Cafeteam aktiv und einige Gesichter der ersten Stunde sind immer noch dabei.

Weniger nach außen sichtbar, hat Christina Schweizer aber auch maßgeblich an den Programmen des „Barockschloss“ mitgewirkt. Ihr lagen publikumsnahe und hochwertige Künstler am Herzen, sie setzte sich für Kunstvermittlung ein, arbeitete ganzjährig intensiv in der Organisation mit und holte besondere Ausstellungen nach Tettnang. Nicht selten haben Künstlerinnen und Künstler auch privat bei ihr eine Unterkunft gefunden.

Für all dies bedankte sich Bürgermeister Bruno Walter mit einem kurzen Rückblick auf die mehr als 60 Jahre währende Geschichte von „Spectrum“. Er war mit Tettnangs Beigeordnetem Gerd Schwarz gekommen, bei dem die städtische Kulturarbeit innerhalb der Verwaltung angesiedelt ist. Bruno Walter machte deutlich, dass „Spectrum“ sich aus kleinen Anfängen mit einem Jahresbudget von 500 D-Mark über kontinuierliche Arbeit professionalisiert und modernisiert hat. Gegenwärtig ist die Leiterstelle nicht besetzt und auch das Problem einer fehlenden Stadthalle oder Spielstätte ist ungelöst. Zudem gibt es keine Galerieräume mehr.

Christina Schweizer begrüßte ausdrücklich, dass das KITT auf Vereinsbasis wieder aktiv ist und Tettnangs Kulturleben bereichert. Trotzdem stellte sie die Frage, was geschehen muss, damit Tettnang wieder attraktiv für einen professionellen Kulturkopf wird. Er sollte langfristig ein Angebot mit einem eigenen Tettnanger Profil garantieren und dieses mit den ehrenamtlichen Angeboten zu einem attraktiven Ganzen verbinden.