Chormusik bei festlichem Adventskonzert

Der Frauenchor Allegro lädt zu einem festlichen Weihnachtskonzert am 4. Advent in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Laimnau ein. Der Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr.

Besonderes Highlight in diesem Jahr ist, dass der Schulchor der dritten und vierten Klassen der Schillerschule einige Stücke zum Weihnachtskonzert beitragen wird und so mit den Kinderstimmen für eine festliche weihnachtliche Stimmung sorgt.

Unter der Gesamtleitung von Elke Sorg werden traditionelle, aber auch weniger bekannte Weihnachtsmelodien zu hören sein und stimmen so auf eine besinnliche Weihnacht ein. Im ersten Drittel des Weihnachtskonzerts werden die Gäste einige Lieder des Frauenchors hören, die die Freude über die Adventszeit ausdrücken, wie „Wir freuen uns es ist Advent“, „Oh Jubel, oh Freude“ und vieles mehr.

Nach einer kleinen Weihnachtsgeschichte singt der Chor der Schillerschule, ebenfalls durch Elke Sorg geleitet, einige Lieder über den Winter und das bevorstehende Weihnachtsfest, das mit Vorfreude von den Kindern erwartet wird.

Nach weiteren besinnlichen, harmonischen Weihnachtsklängen, die nun wieder vom Frauenchor vorgetragen werden, werden der Kinderchor und die Damen von Allegro das Lied „Folgen wir den Hirten“, ein wundervolles spanisches Weihnachtslied, anstimmen.

Gemeinsam mit dem Publikum werden zum Abschluss des Konzerts einige traditionelle Weihnachtsmelodien gesungen, was in der besonderen Atmosphäre der Kirche ein wahrlich weihnachtliches Gemeinschaftsgefühl vermittelt.