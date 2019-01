Chorleiterin stellt sich den Männern vor

Kein leichtes Jahr hatte der Männerchor Kau in 2018. Darüber informierte der Vorsitzende Markus Marschall bei der Hauptversammlung die Mitglieder. Dennoch konnte er auch einer erfreuliche Nachricht überbringen: Eva Beiswenger ist neue Chorleiterin.

Mit dem Weggang von Gisela Scharnagl zum 1. Mai 2018 waren die Sänger ohne Chorleitung gewesen. Die Suche gestaltete sich schwierig und war nicht ohne Rückschläge, schreibt der Männerchor Kau in einem Pressebericht. In dieser Phase sei der stellvertretende Chorleiter, Guntram Bohler, ein Glücksfall für den Verein gewesen. Er konnte zumindest größtenteils die Proben leiten und bei den anstehenden Auftritten den Ton angeben. Dafür bedankte sich der Verein in der Hauptversammlung bei ihm und ernannte ihn zum Ehrenchorleiter.

Seit dem 1. Oktober haben die Kauer Sänger nun eine neue Chorleiterin. Mit Eva Beiswenger wurde eine ausgebildete Chorleiterin, Tanz- und Musikpädagogin verpflichtet. Beiswenger ist Mitinhaberin der privaten Musikschule JES-Akademie in Bergatreute und Bad Schussenried. Zurzeit befinde sich der Chor und die Chorleiterin in der Findungsphase, heißt es in dem Bericht weiter. Beiswenger erläuterte, dass die Sänger gut mitarbeiten und beide Parteien mit Freude in die Proben gehen. Es werde aber noch einige Zeit dauern, bis über ein Konzert gesprochen werden könne.

In den anschließenden Berichten erfuhren die Anwesenden den aktuellen Mitgliederstand des Vereins und von den Auftritten des vergangen Jahres. Im Kassenbericht war von einem deutlichen Minus des vergangenen Geschäftsjahres zu berichten. Ein Großteil war der neuen Sängerkleidung geschuldet. Um die Rücklagen des Vereins nicht noch weiter absinken zu lassen, bedürfe es der Anstrengung alle aktiven Mitglieder, meinte Kassierer Andreas Kaistra.

Überrascht war Albert Schweser anschließend, als der Vorsitzende ihn nach vorne bat. 20 Jahre als aktiver Sänger – das war ihm selbst entgangen. Dafür wurde ihm die Urkunde und bronzene Ehrennadel des oberschwäbischen Chorverbandes überreicht.

Bevor das Schlusslied angestimmt wurde, bedankte sich der Vorsitzende noch bei einigen Helfern im Hintergrund. Herbert Kisskalt sorgte für die Sauberkeit im Vereinsheim, Andrea Müller für die Kontoführung Vereinsheim, Maria und Erich Lutat für die Bewirtung des Vereinsheimes.