Chorleiter Kiraly dankt für guten Probenbesuch

Der Liederkranz Tettnang hat am vergangenen Mittwoch die 190. Jahreshauptversammlung im Hotel Ritter abgehalten.

Für zehnjährige Zugehörigkeit zum Chor wurde Theresia John mit Urkunde und Blumen geehrt, bevor der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde.

Präsident Manfred Weißenrieder begann mit dem Jahresbericht. Er hielt Rückblick auf das Jahr 2017 und erwähnte die wichtigsten Auftritte und Aktivitäten wie zum Beispiel die Beteiligung beim Besuch der französischen Partnerschaftsdelegation im Juli 2017, dem Ausflug nach Blaubeuren mit Besichtigung der Klosteranlage, der Aufenthalt am Blautopf und der Besuch im ‚Hohle Fels‘ bei Schelklingen, dann die Beteiligung beim Bähnlesfest, die Mitwirkung beim Seniorennachmittag in Hiltensweiler, im Altenheim St. Johann und der traditionelle Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt.

Einhellig positiv waren die Rückmeldungen zur ausverkauften Jubiläumsveranstaltung. Vor allem wurde das abwechslungsreiche Programm mit der Beteiligung der Tettnanger Vokalgruppe „GehörGäng“, dem Männerchor Kau, die Mitwirkung des Tettnanger Kammerorchesters, die sensible Begleitung am Flügel von David Ballett und der Rhythmusgruppe bei den Abba-Songs lobend hervorgehoben. Allen Beteiligten wurde nochmals Lob und Anerkennung gezollt.

Schriftführerin Theresia John berichtete zusammenfassend in Kurzform von allen Treffen und Terminen im vergangenen Jahr und den statistischen Vereinsdaten.

Über die Finanzen und den Stand der Einnahmen und Ausgaben berichtete Kassiererin Waltraud Schwellinger. Ihr wurde von den Kassenprüfern eine tadellose Kassenführung bestätigt.

Chorleiter Andreas Kiraly bedankte sich beim Vorstand für die sehr gute Zusammenarbeit, bei den Sängern für den guten Probenbesuch und vor allem für den Einsatz bei der Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumskonzerts.

Die komplette Vorstandschaft wurde in allen Bereichen einstimmig entlastet.

Das Thema Wahlen wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden auf die nächste Mitgliederversammlung verschoben. Als Schriftführer-Stellvertreterin wurde Karin Gehring bestimmt, die zunächst interimsweise diese Funktion bis zu den nächsten Wahlen wahrnimmt.

Der Vorsitzende gab noch einen Ausblick auf anstehende Termine und Vorhaben in 2018 und vorausschauend auf 2019. Als nächstes folgt nun der Jahresausflug nach Regensburg vom 8. bis 10. Juni. Die Teilnahme beim Montfortfest, Hopfenwandertag und Bähnlesfest sind obligatorisch. Besonderes Augenmerk richtet sich auf das Gemeinschaftskonzert mit dem evangelischen Kirchenchor am Samstag, 13. Oktober, 17 Uhr in der Schlosskirche. Für 2019/2020 sind ebenfalls schon Veranstaltungsideen mit Beteiligung anderer Chöre in Planung.

Der Datenschutz im Verein nach der neuen Datenschutzgrundverordnung nahm zum Schluss der Hauptversammlung nochmals einen breiteren Raum ein. Franz Plavec erklärte sich bereit als künftiger Verantwortlicher für den Datenschutz die notwendigen Vorbereitungen, insbesondere die erforderliche Satzungsänderung zusammen mit der Vorstandschaft in Angriff zu nehmen.