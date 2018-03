Chor gestaltet die Messe an Ostern mit

Der Kirchenchor von St. Gallus hat sich vor Kurzem zur Mitgliederversammlung getroffen. Neben Neuwahlen stand auch ein Ausblick auf das Jahr auf dem Programm.

Die Vorsitzende des Tettnanger Kirchenchores, Eva Zwisler, hatte die Sänger ins Gemeindezentrum St. Gallus geladen. Erfreut verkündete sie, dass zum Lobpreis Gottes und zur Erbauung der Gemeinde inzwischen 95 Sänger ihre Stimme erklingen lassen. Genauso erfreut vernahmen diese, dass fast der gesamte Vorstand sich weitere vier Jahre für den Dienst zur Verfügung stellt, heißt es in einem Pressebericht des Chors. Nach dem Bericht der Kassenwartin Isolde Frankenreiter, der die Kassenprüferinnen Christa Hecht-Fluhr und Margret Venus eine tadellose Kassenführung bescheinigten, erteilte ihr die Versammlung einstimmige Entlastung. Die Neuwahlen konnten zügig per Akklamation abgewickelt werden. Dabei dankte Wahlleiter Siegfried Obert der Vorsitzenden und ihrem Team für ihren vorbildlichen Einsatz. Der rührigen Vorsitzenden stehen neben der Kassenwartin weiterhin Anja Veser als Stellvertreterin und Denise Schmid als Schriftführerin zur Seite. Die einzelnen Stimmsprecher sind Anja Veser (Sopran), Margot Pietzsch (Alt) und Martin Huff (Bass). Die Tenorstimme wird künftig von Reinhold Schobloch vertreten, weil Josef Schäffler nach 15 Jahren Ehrenamtstätigkeit um die verdiente Ablösung gebeten hatte. Für die Kassenprüfung zeigt sich neben Margret Venus in Zukunft Maria Grützmacher verantwortlich. Chorleiter Georg Grass wird von den Notenwartinnen Margot Pietzsch, Franziska Geiger und Gisela Hillinger unterstützt.

Anschließend blickte der Chor auf die musikalischen Höhepunkte 2018 voraus. An Karfreitag bereichern Motetten aus dem Passionsteil des „Messias“ von Händel die Liturgie, und an Ostern bekommt die Gemeinde neben dem Händelschen „Halleluja“ mit der Missa Brevis in g-Moll von Nikolaus Betscher ein musikalisches Kleinod aus dem Schatz der oberschwäbischen Klosterkompositionen zu hören. Die Solisten der mit Pauken, Trompeten und Streichern orchestrierten Messe sind Andrea Jörg (Sopran), Maria Hegele (Alt), Stefan Nachbaur (Tenor) und Hermann Locher (Bass). An Weihnachten wird Beethovens Messe in C-Dur, opus 86, instrumental begleitet von der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben, aufgeführt. Einen ganz anderen Höhepunkt wird der Chor auch mit seinem fünftägigen Ausflug Ende April nach Rom erleben, heißt es im Bericht weiter. Um nicht mit langer Hin- und Rückfahrt wertvolle Zeit zu verlieren, sei dafür ein Flug gebucht.