„Chofim“: Duo präsentiert hebräische Gesänge in St.-Johann-Kapelle

Sängerin Esther Lorenz aus Hanau und der Berliner Gitarrist Hendrik Schacht geben am Sonntag, 8. Juli, in der St.-Johann-Kapelle das dritte und letzte Konzert der diesjährigen Reihe der „Kammermusik in St. Johann“. Beginn ist um 20 Uhr. Mit ihrem Konzertprogramm hebräischer Gesänge unter dem Titel „Chofim“ präsentiert das Duo laut Pressemitteilung israelische und spanisch-jüdische Musikkultur. Karten kosten an der Abendkasse zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Familienkarten kosten 20 Euro. Fotos: Veranstalter