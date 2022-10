Chaos String Quartet brilliert in Tettnangs Rittersaal

In zwei klassischen Werken von Haydn und Schumann verdeutlichte das Chaos Quartett, weshalb es schon mehrfach National und International ausgezeichnet wurde. Zuletzt bekamen Susanne Schäfer und Eszter Kruchio, Violine, Sara Marzadori, Viola und Bas Jongen, Violoncello beim hochkarätigen ARD-Musikwettbewerb in München im September den dritten Preis zugesprochen. Alle Werke des Abends stammten aus dem anspruchsvollen Wettbewerbsprogramm.

Der Beginn mit dem Streichquartett Nr. 5 aus op. 20 in f-Moll von Joseph Haydn ließ das Publikum aufhorchen. Zaghaft, singend gestaltete Schäfer an der ersten Violine führend die expressive Mollmelodie. In perfektem Zusammenspiel folgte das rhythmisch prägnante Seitenthema. Dem Trauergestus des Hauptthemas verpflichtet, hörte man neue, unerwartete Schattierungen. Treffend herausgearbeitet, mit zupackenden Tutti-Stellen war der Unterschied zwischen graziösem Menuett und zögerlichem Idyll im zweiten Satz. Über schwingendem, kompaktem Siciliano-Rhythmus bewunderte man die virtuosen Variationen auf der 1. Violine im freundlichen Adagio. Klare Themeneinsätze, mutige kanonische Steigerungen zum Fortissimo und lockere Zwischenspiele begeisterten in der Doppelfuge im Allegro des Finales.

„Einen ureigenen Weg gehen“

„Einen ureigenen und von Grund auf aufrichtigen Weg zu gehen, einen Weg, der vermeintliche Grenzen überwinden will – das ist das Motto des Chaos String Quartets“ – Diesem Motto verpflichtet stand das Streichquartett Nr. 1 „Metamorphoses nocturnes“ von György Ligeti vor der Pause auf dem Programm. Das einsätzige, 1953 entstandene Quartett besteht aus vierzehn kurzen Abschnitten mit „nächtlichen Verwandlungen“. Souverän, technisch über dem komplizierten Werk stehend, faszinierte eine mitreißende Interpretation.

Mühelos die ganze Palette der raffinierten spieltechnischen Effekte wie pizzicato-glissando oder unterschiedlichen Stricharten, verbunden mit heimatlichen, ungarischen Folklorefloskeln. Immer durch engen Blickkontakt verbunden, mit vollen Körpereinsatz die aggressiven Akkordreihungen und harten Fortissimo-Schlägen oder rasenden Sechzehntelbewegungen, die in ein entferntes „Flimmern“ übergingen. Den Klangfarbenrausch mit beruhigenden vier Schlusstakten beantwortete das Publikum voller Enthusiasmus mit starkem Applaus.

Turbulent und fulminant

In zweiten Teil folgte mit dem Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3 von Robert Schumann ein Blick in die Romantik. Im ersten Satz konnte man sich eine musikdramatische Szene vorstellen. In der Einleitung die Vorstellung der einprägsamen fallenden Quinte als Kopfmotiv. Im schnelleren Hauptteil entwickelte das Quartett im Mit- und Gegeneinander, in Soli- oder Tuttiklängen, polyphonen Entwicklungen bis zum schwärmerischen, sehnsüchtigen Ende eine emotional aufgeladene Geschichte. Als Antwort auf das kurzgliedrige Thema bekamen die Variationen glänzende Charakterwechsel im Scherzo.

Hochmusikalisch das Adagio, einer der großartigsten langsamen Sätze Schuberts. Mit viel Herzblut, romanzenhaft, klanglich äußerst dicht verwoben der erste Teil. Mehr rezitativisch oder auch traurig dialogisch mit immer neuem Aufbau der Zweite. In kraftvoller Motorik das Kettenrondo im Allegro molto vivace als Rausschmeißer im Finale. Nach den turbulenten Episoden und einer fulminanten letzten Steigerung zum Schlussakkord gab es verdienten, lange anhaltenden Applaus.