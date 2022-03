Champions League Feeling

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 22. März machten sich rund 135 Fussballer/innen des TSV Tettnang gemeinsam mit dem TSV Meckenbeuren, sowie den Fußballerinnen des SV Kressbronn und der SGM Eschach/Brochenzell, auf den Weg in die Allianz Arena. Für viele der jungen Spielerinnen war es der erste eindrucksvolle Besuch in der Allianz Arena. Das Spitzenspiel der Frauen des FC Bayern, mit der Ailingerin Giulia Gwinn, verfolgten 13000 Zuschauer, was ein großer Erfolg für den Frauenfußball war. Vom TSV Tettnang nahmen von den D Juniorinnen bis zu den aktiven Frauen Spielerinnen aller Teams an dem tollen Event teil und sie sahen ein attraktives Frauenfußball Spiel. Jede Aktion von Giulia Gwinn wurde lautstark bejubelt. Am Ende stand zwar Paris mit 2:1 als Sieger fest, dennoch trübte dass die Freude der mitgereisten Fans nicht. Nach dem Spiel stürzten sich die Mädchen in die erste Reihe um sich die begehrten Unterschriften und vor allem Fotos von Giulia zu ergattern. Organisiert von Manuel Müller und Karin Rasch-Boos war es ein schönes gemeinsames Event der verschiedenen Vereine der Region.