Chöre und Bläser führen zur Weihnacht

Weil die evangelische Schlosskirche die Besucher ihres Weihnachtskonzerts schon längst nicht mehr fassen konnte, ist die Realschule Tettnang auf Herbergssuche gegangen und hat in St. Gallus ein neues Quartier gefunden.

Um eine „moderne Herbergssuche“ ging es in dem Stück, das die Theater-AG unter Margit Widmann vor dem Altar aufführte. Theater beim Weihnachtskonzert – ein absolutes Novum. Das Stück von Sabine Hrach war aktuell und traf den Nerv der Zeit: Besucher des Eiscafés Dolomiti hören in den Nachrichten von Migranten. Die sattsam bekannten Vorurteile und Vergleiche mit der Zeit nach dem Weltkrieg klingen kurz an. Und dann läutet es am späten Abend. Eine afghanische Familie hat das Schild „Zimmer frei“ gesehen, wird aufgenommen. Im Traum erlebt die Wirtin den das Heil verkündenden Engel, die Hirten. Am nächsten Morgen kommt die Verwandtschaft und es zeigt sich, dass die Flüchtlinge hilfsbereit und nett sind. Auch wenn sicher nicht alle den Text akustisch gut verstehen konnten: Es war Weihnachten in seiner wahren Bedeutung ins Heute gebracht. Echtes Schultheater in liebevollen Kostümen.

Weit weg von aller Verklärung war auch die musikalische Gestaltung, bei der am Ende ein gemeinsames Lied nicht fehlen durfte. Alle waren mit einbezogen in das gemeinsame „Herbei, o ihr Gläubigen“, vorzüglich klappte die Synchronisierung des Schulorchesters unter Carolin Traut, des Chores der siebten bis zehnten Klassen unter Margit Widmann und der Zuhörer, die sich zum Mitsingen animieren ließen.

Das Blasorchester füllte die Tribüne im Chorraum, auf der am Vorabend die Chöre des Gymnasiums gesungen hatten, und es füllte mühelos den Kirchenraum. Ganz leise setzten die Bläser zu Beginn ein, setzten an zum Crescendo. Feierlich und modern, in unsere Zeit passend, war Otto M. Schwarz’ „A Song for You“, ebenso später „A Million Dreams“ und im flotten Bigband-Sound „Christmas at the Movies“, das die einzelnen Register von den Flöten bis zum tiefen Blech hervorhob.

Der Wechsel zwischen Orchester, Solosängern und Chören belebte den Abend. Die Sängerinnen und Sänger zeigten sich auch offen für älteres Liedgut wie Bachs Choral „Ich steh an deiner Krippe hier“, den die Solosänger sehr schön vortrugen. Traditionelle Lieder wie „Süßer die Glocken nie klingen“ oder „Alle Jahre wieder“ wechselten mit zeitgenössischen von Lorenz Maierhofer oder auch mit der Eigenkomposition von Musiklehrer Matthias Johler, der den Abend am Piano begleitete. Deutsche Lieder wie das „Wunder der Liebe“ wechselten mit englischen wie John Rutters innigem „Christmas Lullaby“, in dessen mehrstimmigen Gesang sich bereits einige tiefere Männerstimmen mischten.

Die Musikkollegen haben ihre Schüler gefordert, aber nie überfordert, auch das trug zur entspannten Atmosphäre bei, obwohl immer ein Rest von Aufgeregtheit bleibt, der nötig ist, um die Spannung zu halten.

Schulleiter Jürgen Stohr fand herzliche Worte des Dankes für die Schüler und stellte fest: „Auch in euren Gesichtern sehe ich Erleichterung und viel Freude.“ Mit ihrem Mitwirken hätten sie auch erfahren, dass Schenken Freude macht. Viele zusätzliche Proben hätten sie auf sich genommen, ebenso wie die Lehrer. Dass auch die Schüler kräftig applaudierten machte deutlich, dass das Verhältnis zu ihren Lehrern absolut stimmt. Natürlich gingen auch Worte des Dankes an die Besucher und an die Kirchengemeinde, dass das Konzert zum ersten Mal hier stattfinden konnte, verbunden mit der Hoffnung, dass die Realschule auch in Zukunft dort konzertieren dürfe.