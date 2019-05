CDU verliert, fast alle anderen gewinnen oder bleiben stabil

Auch wenn es Verschiebungen zwischen den Listen gegeben hat, sind in Tettnang die ganz großen revolutionären Umbrüche ausgeblieben. Klar ist: Die Wahlbeteiligung ist mit 62,6 Prozent höher gewesen als 2014 (51 Prozent). Das Gremium wird laut vorläufigem Endergebnis auf 24 Sitze wachsen. Und der Gemeinderat wird zukünftig fast nur aus Männern bestehen. Sylvia Zwisler (CDU) ist fortan die einzige Frau im Gremium.

Die CDU bleibt mit 34,75 Prozent stärkste Fraktion (2014: 41 Prozent), dies sogar mit einem Zugewinn um fast 4000 auf 57 109 Stimmen. In dem größeren Gremium verliert sie Gewicht, die Zahl der Sitze reduziert sich von zehn auf acht. „Es kommt bei mir keine Jubelstimmung auf“, sagt Sylvia Zwisler. Das bezieht sie zum einen darauf, dass sonst nur Männer im Gremium sind: „Dabei gab es sehr gute Frauen auf den Listen.“ Die Stimmverluste lägen sicher auch an dem Gegenwind aus Berlin. Auch hätten die Wähler einen Wechsel gewollt. Die hohe Wahlbeteiligung wertete sie positiv, vor allem auch das Interesse Jüngerer: Da sei auch die CDU in der Pflicht, für diese Gruppe wieder attraktiver zu werden.

Die Freien Wähler legen zu, und zwar auf 44 914 Stimmen (2014: 34 597), auf 27,33 Prozent (2014: 26,6 Prozent) und gewinnen einen siebten Sitz im Gremium hinzu. Hansjörg Bär freut sich über die hohe Wahlbeteiligung, sagt aber auch mit Blick auf die Zukunft: „Es wäre wichtig, dass es so bleibt.“ Auch bei 62,6 Prozent „ist ja immer noch Luft nach oben“. Das Ergebnis sei sehr gut, „wir sind happy“. Es sei sehr schwierig gewesen, Frauen als Kandidatinnen für die Listen zu gewinnen. Dass der Anteil der Männer im Gremium so hoch ist, bedauert er: „Es ist wichtig dass Frauen mit dabei sind. Da ist oft ein anderer Blickwinkel.“

Auch die Grünen gewinnen einen Sitz hinzu und sind mit fünf Mitgliedern im Gemeinderat vertreten. Die 35 072 Stimmen (2014: 24 899) bedeuten für sie einen Stimmanteil von 21,34 Prozent. Kajo Aicher sieht die hohe Wahlbeteiligung auch dem großen Interesse an der Europawahl geschuldet, freut sich aber. Mit dem Sitz mehr seien die Grünen in einer besseren Position als vorher. Die Partei werde weiterhin versuchen, das Thema Nachhaltigkeit und Agenda 2030 in der Stadt zu platzieren. Den geringen Frauenanteil wertet Aicher negativ, verweist aber auch darauf, dass Leistungsträgerinnen das Gremium mit der Wahl verlassen haben.

Die SPD liegt mit 6,83 Prozent (2014: 8,9 Prozent) noch knapp vor der FDP. Sie behält zwei Sitze im Gremium. Der absolute Verlust an Stimmen ist gering: 11 217 sind es 2019, bei der letzten Wahl waren es 11 629. Oft hätten die Genossen im Wahlkampf gehört, dass Leute nicht zum Wählen gehen wollten, sagt Hermann König – da sei es sehr positiv, dass jetzt doch viele Menschen ihre Stimme abgegeben hätten. Die geringen Verluste bezieht König auch darauf, dass die SPD sehr früh mit dem Wahlkampf begonnen habe: Das Ziel, die zwei Sitze zu halten, habe man so erreicht. Die geringe Frauenquote im Gremium bezeichnet König als „fatal“.

Die FDP kann sich erheblich verbessern. Sie erhält fast doppelt so viele Stimmen wie noch bei der letzten Wahl (2019: 10 631; 2014: 5650) und holt 6,47 Prozent (2014: 4,3 Prozent). Sie ist, wie die SPD, mit zwei Sitzen im Gremium vertreten. „Das ist sehr positiv, die Mühe hat sich gelohnt“, sagt Gerhard Brugger. Ein Sitz mehr sei das erklärte Ziel gewesen. Dass nur eine Frau im Gemeinderat sei, sei schade, sagt Brugger. Aber es sei auch sehr schwierig gewesen, Frauen für die Liste zu gewinnen. Hier sei es auch eine Aufgabe für die Zukunft, für weibliches Engagement zu werben. Zudem kündigte Brugger an, als erstes im neuen Gremium zu beantragen, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Die werde der veränderten Bevölkerungsentwicklung nicht mehr gerecht.

Nicht im Gemeinderat vertreten ist die neue Liste #aktiv miteinander mit 1,97 Prozent (3234 Stimmen). Joachim Rittler freut vor allem die hohe Wahlbeteiligung. Er hofft, dass die Liste einen kleinen Teil dazu beigetragen habe. Allerdings sei es nicht möglich gewesen, ausreichend Nichtwähler für die Liste zu aktivieren. Trotzdem: Wenn das mit dem größeren Interesse an Politik so weitergehe, dann sei das „super“.

Die Bürger für Bürger erhielten 2169 Stimmen (1,32 Prozent), holten aber drei der elf Sitze im Ortschaftsrat Langnau. Vor diesem Hintergrund ist Markus Brugger optimistisch: „Wir haben politisch ja trotzdem noch den Fuß in der Tür.“ Er hoffe, dass die Bürger für Bürger so weiter Impulse von Langnau aus geben könnten. Dass die Liste im Stadtgebiet schlechter abgeschnitten habe als in der Ortschaft, sei sicher auch der Bekanntheit geschuldet. „Es war ein Versuch“, sagt er, traurig sei er nicht über das Ergebnis.

Teils erlebt das Gremium in Zukunft eine Verjüngung: Mit Daniel Funke (CDU), Tobias Appenmaier (Freie Wähler), und Yannick Brugger (FDP) sind drei Gemeinderäte dabei, die in den 1990ern geboren worden sind. Auffallend ist ebenfalls ganz allgemein ein Wechsel der Personen. Bei der CDU kamen mit Fritz Tauscher, Georg Haug, Thomas Bentele und Winfried Ruetz gleich vier kandidierende Amtsträger nicht mehr ins Gremium. Bei den Freien Wählern schaffte Hubert Hahn den Einzug nicht mehr.