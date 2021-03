CDU Tettnang informiert zur Landtagswahl

Die CDU Tettnang steht am Samstag, 6. März, vormittags wieder am Kronenbrunnen in Tettnang für Gespräche zur Verfügung.

Laut Pressemitteilung möchte die Partei beispielsweise die Chorleiter- und Dirigentenpauschale für die Chor- und Blasmusikvereine entsprechend der Zahl der Ensembles auszahlen. „Damit erreichen wir eine Angleichung an den Sport“, heißt es. „Unsere abwechslungsreichen landwirtschaftlichen Strukturen, von der Feld- und Viehwirtschaft bishin zur Forstwirtschaft, wollen wir erhalten und uns dafür stark machen.“ Dies gehe aber nur gemeinsam mit den Verbrauchern. „Entscheiden wir uns für Regionales, wie hier auf dem Städtlesmarkt, so verkürzen wir Transportwege und verringern gleichzeitig die Co2-Belastung“, betonen die Vorstandsmitglieder.