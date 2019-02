CDU stellt Wahlliste für Tettnanger Gemeinderat auf

Der CDU Stadtverband hat sich vor Kurzem seine Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahl in Tettnang abgehalten. Dabei wurden 25 Personen auf die Wahlliste für den Tettnanger Gemeinderat aufgenommen, berichtet die CDU Tettnang.

Im mit rund 70 Personen gut gefüllten Bärensaal ging CDU-Ortsvorsitzende Sylvia Zwisler in ihrer Begrüßungsrede auf die erfolgreiche Arbeit der CDU-Ratsfraktion und des Vorstandes in den vergangenen fünf Jahren ein. So habe die CDU-Fraktion eine Vision für diese Stadt erarbeitet, die inzwischen in manchen Punkten auch von anderen Gruppierungen im Stadtrat aufgegriffen werde. Denn für die CDU sei es wichtig, zielgerichtet zum Wohle der Menschen in Tettnang und den Ortschaften zu arbeiten – es gelte Gemeinwohl vor Eigeninteressen. Des Weiteren wurden wichtige Themen der kommenden Wahlperiode skizziert: In den Bereichen bezahlbarer Wohnraum und Infrastruktur im Sport- und Bildungsbereich gibt es „offene Baustellen“, schreibt die CDU in ihrem Bericht weiter. Bei alle dem dürfe natürlich auch die finanzielle Belastungsgrenze der Stadt nicht überschritten werden. So sei die Verschuldung Tettnangs trotz brummender Konjunktur und Höchsteinahmen auf einem neuen Maximalstand angekommen, so Zwisler.

Ein Dank der Versammlung ging anschließend an Maria Locher für ihr siebenjähriges Engagement im Gremium. Sie tritt nicht erneut zur Wahl an und scheidet im Sommer als Stadträtin aus. Um auch in Zukunft weiter an der Gestaltung Tettnangs maßgeblich mitwirken zu können, präsentierte der Vorstand den Anwesenden einen Listenvorschlag, mit dem man in die kommenden Kommunalwahlen ziehen wolle. „Der Vorschlag ist mit seiner Pluralität ein gutes Spiegelbild der Stadt- und Landgesellschaft und macht den Wählern durch die Qualität der verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten ein sehr gutes Angebot. Mit der Nominierung von Politneulingen nebst etablierten Gemeinderäten zeigt die Partei auch Offenheit für neue Ideen. Alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten verdienen ihr Vertrauen“, gab Stadtverbandsvorsitzender Frank Spleiß den Mitgliedern vor dem entscheidenden Nominierungswahlgang mit.