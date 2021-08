CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau spendet Blut

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jährlich werden in der Sommer- und Urlaubszeit die Blutkonserven beim DRK-Blutspendedienst in Baden-Württemberg zunehmend knapp. Um dem entgegenzuwirken, hat der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau im 75. Jubiläumsjahr eine gemeinsame Spendenaktion organisiert und beim Blutspendedienst ein ganzes Zeitfenster geblockt. Mehr als zwanzig CDU-Spendenwillige waren spontan zum Termin in der Argentalhalle erschienen, darunter auch einige Erstspender. Sogar Bundestagskandidat und Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay verstärkte die Langnau CDU-Gruppe. „Durch einen kleinen Piks kann man so viel Gutes tun und vielleicht sogar ein Menschenleben retten“, konstatierte der CDU-Kreischef. Um „Danke“ zu sagen war Tettnangs Rot-Kreuz Vorsitzender, Hubertus von Dewitz, zum Termin mit den Langnauer Christdemokraten gekommen. „Gerade in der jetzigen Zeit sind wir über jede einzelne Spende richtig froh, das ist für eine Partei nicht selbstverständlich“, lobte er das Engagement und die außerordentliche Bereitschaft. „In der Gemeinschaft macht eine solche Blutspende ohnehin noch viel mehr Spaß, deshalb ergreifen wir die Initiative gerne wieder.“ versprach CDU-Ortsvorsitzender Manfred Ehrle und lud alle Teilnehmer zu einer Stärkung mit Grillwurst und Getränken ein.