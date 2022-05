CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau lädt zu Maiandacht ein

Zum Auftakt des Festjahres „900-Jahre-Ritter-Arnold-Stiftung“ lädt der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau am Samstag, 28. Mai 2022 um 18 Uhr zu einer Maiandacht mit Pfarrer Manfred Schlichte an die Kapelle nach Wielandsweiler ein. Der Ort ist einer von zehn Weilern, die in der Schenkungsurkunde des Seligen Ritter Arnold an das Kloster St. Gallen im Jahre 1122 erwähnt wurden. Für die Maiandacht wurde eigens ein „CDU-Chor“ gegründet, der das von Pfarrer Alfons Bopp in den 80er Jahren komponierte und getextete „Hiltensweiler Heimatlied“ einstudiert hat und nach vielen Jahren wieder einmal zur Aufführung bringt. Auch Bundestagsabgeordneter Volker Mayer-Lay will den Chor stimmlich verstärken. Zu den Hintergründen und der Entstehung des Liedes hat Minister a.D. Rudolf Köberle in Archiven geblättert und hält dazu eine Laudatio, heißt es in der Medienmitteilung. Mit dabei ist auch eine Bläsergruppe der Musikkapelle Hiltensweiler. Im Anschluss findet ein „Maihock“ im Hof der Familie Schmid statt, dessen Erlös dem Förderverein der Dorfkapelle zu Gute kommt.