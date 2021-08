CDU-Ortsverbände laden ins Hopfenmuseum ein

Zum „Internationalen Tag des Bieres“ laden am Freitag, 6. August, die CDU-Ortsverbände Tettnang, Tannau und Langnau ins „Hopfenmuseum Tettnang“ nach Siggenweiler ein. Im gemütlichen Biergarten spielt ab 18 Uhr die Blaskapelle „Schlägle & Bläsle“ mit zünftiger Unterhaltungsmusik auf, wobei Hopfenkönigin Anja Müller den bunten Abend mit einem Grußwort eröffnen wird. Einem kurzen Sachstandsbericht zum Hopfenjahr gibt laut Pressemitteilung Hopfenpflanzerchef Wolfgang Ruther und Europaabgeordneter Norbert Lins und auch CDU-Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay werden in launigen Worten auf den „Tag des Bieres“ eingehen. Die Brauereichefs vom Hopfengut Nr. 20, der Kronenbrauerei Tettnang und der Farny-Brauerei bieten kostenlose Bierverkostungen an und geben Erläuterungen zu den einzelnen Biersorten. Die Bevölkerung und alle Urlaubsgäste sind herzlich willkommen.