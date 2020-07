Der CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern und die CDU-Kreisverbände Bodenseekreis und Ravensburg nominieren am Donnerstag, 23. Juli, ab 19 Uhr in Tettnang den gemeinsamen Landtagskandidaten sowie dessen Ersatzbewerber für den Wahlkreis 69 Ravensburg zur Wahl für den 17. Landtag von Baden-Württemberg.

Wie die Christdemokraten in einer Pressemitteilung schreiben, werden im Rahmen der öffentlichen Wahlkreismitgliederversammlung in der Argentalhalle Laimnau in Tettnang prominente Gäste erwartet, unter anderem der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß, der als Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Württemberg-Hohenzollern die Versammlung leiten wird.

Für die Nominierung sei ist Spannung zu erwarten, schreibt der CDU-Kreisverband weiter. Neben dem bisherigen Amtsinhaber, dem CDU-Stadtverbandsvorsitzenden aus Ravensburg, August Schuler (MdL), hat auch der Ravensburger CDU-Ortsvorsitzende Christoph Sitta seine Kandidatur bekanntgegeben. Als Ersatzbewerberin steht die bisherige Zweitkandidatin Sylvia Zwisler aus Tettnang erneut zur Wahl.

Aufgrund der besonderen Situation wird auch die Nominierung in Tettnang unter strengen Hygienemaßnahmen stattfinden: „Wir haben am vergangenen Freitag in Bad Waldsee eine sehr erfolgreiche Versammlung zur Nominierung des Ravensburger CDU-Bundestagskandidaten mit weit mehr als 250 Mitgliedern, Gästen und Helfern veranstaltet und werden auch in Laimnau verantwortungsbewusst und vorausschauend handeln, was den Gesundheitsschutz aller Teilnehmer anbelangt“ verspricht der Ravensburger CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer.

Zum Wahlkreis 69 Ravensburg gehören die Gemeinden Altshausen, Baienfurt, Baindt, Berg, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach – Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Königseggwald, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf und Wolpertswende des Landkreises Ravensburg sowie die Gemeinden Meckenbeuren, Neukirch und Tettnang des Bodenseekreises.

Die Öffentlichkeit ist zu der Veranstaltungeingeladen. Man werde allerdings zuerst den stimmberechtigten CDU-Mitgliedern einen Platz zuweisen, schreibt die CDU abschließend.