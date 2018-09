CDU-Mitglieder besuchen Manzenbergschule

Die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule am Manzenberg ist 2013 vom Gemeinderat beschlossen worden. Der Beschluss war damals nicht einstimmig zustande gekommen, da auch zahlreiche Gegenargumente diskutiert worden waren. Inzwischen befinden sich die damaligen Anfänger in der Abschlussklasse. Am vergangenen Mittwoch traf sich eine Gruppe von CDU-Gemeinderatsmitgliedern zur Besichtigung der Gemeinschaftsschule, wie die CDU mitteilt.

Nach einer allgemeinen Information über die charakteristischen Unterrichtsformen bei sehr unterschiedlichen Lernniveaus durften die Besucher in die Klassen gehen und den Schülern bei ihrer individuellen Stillarbeit über die Schultern schauen. Die Besucher waren beeindruckt von der ruhigen Atmosphäre im Klassenzimmer, den aufgeräumten Schreibtischen und den engagierten Lehrern.

Danach begab sich die Gruppe mit dem geschäftsführenden Schulleiter Jürgen Stohr zum Essen in die neue Mensa für den Campus Manzenberg. Die Gäste konnten sich von der sehr guten Qualität der Speisen überzeugen. Am bunten Salatbuffet bedient man sich selbst, bevor die freundlichen Damen an der Theke Vegetarisches oder Fleischhaltiges auf den Tellern anrichten. Wasser steht in Karaffen auf den Tischen. Es wird bargeldlos mit einem Chip bezahlt, dessen Auffüllung und Abrechnung anscheinend etwas kompliziert über die Stadtkasse erfolgt. Hier gibt es laut CDU sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten. Wer nur schnell ein belegtes Brötchen oder eine Süßigkeit auf die Hand möchte, findet etwas Passendes am Kiosk im Aufenthaltsraum.