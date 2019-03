CDU Langnau macht Weg frei für einen Neuanfang

13 Kandidaten schickt der CDU-Ortsverband Langnau/Laimnau ins Rennen um die elf Sitze im Ortschaftsrat von Langnau. Bei der Nominierung der Bewerber im Gasthaus „Traube“ in Wielandsweiler freute sich Ortsverbandsvorsitzender Manfred Ehrle über eine gute und ausgewogene Liste für den Ortsteil.

„Die Menschen in Langnau wollen eine personelle Veränderung im Gremium und kein ,weiter so’“, konstatiert Ehrle in der Pressemitteilung des Ortsverbands. Demnach müssten alle Parteien und Gruppierungen der Ortschaft eine Antwort liefern. Daher hätten sich die bisherigen CDU-Ortschaftsräte Engelbert Lanz, Winfried Ruetz und auch Ehrle selbst dazu entschieden, nicht wieder anzutreten und den Weg für einen „Neuanfang für Langnau“ frei zu machen. Dieser sei dringend notwendig, da das Langnauer Gremium derzeit kein besonders gutes Ansehen im Argental und auch in Tettnang genieße. Nur wenige Projekte seien in den letzten fünf Jahren in Langnau umgesetzt worden und auch im Haushalt 2019 sei die Ortschaft nicht wirklich gut berücksichtigt. Es liegt jetzt an allen, etwas zu ändern“ und das wolle man mit einer hochmotivierten neuen Truppe tun, so der Versammlungsleiter.

In geheimer Abstimmung wurden dann folgende Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortschaftsrat Langnau nominiert: Alfred Bentele, Josefine Birk, Siegfried Brugger, Ursula Gierer, Mario Hauschting, Fabian Hund, Alexander Lanz, Torsten Mauch, Claudia Merath, Dietmar Mischkowski, Rita Ruetz, Harald Ulrich und Rainer Zielbauer.